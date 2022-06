Rosja stawia ultimatum Litwie

Rosja zażądała od Litwy wycofania się z blokady tranzytu części towarów między obwodem kaliningradzkim a pozostałą częścią Rosji.

Jak podaje Interfax, w poniedziałek rosyjskie MSZ wezwało do siebie charge d’affaires ambasady Litwy w Rosji Virginiję Umbrasiene. Litewskiej dyplomatce przekazano „zdecydowany protest” w związku z wprowadzonym „bez uprzedniego powiadomienia” zakazem tranzytu kolejowego dużej gamy towarów przez terytorium Litwy.

Zdaniem Moskwy działania strony litewskiej są „prowokacyjne”, „jawnie wrogie” i „naruszają międzynarodowe zobowiązania Litwy”.

W komunikacie rosyjskiego MSZ przekazano, że Rosja zażądała od Litwy natychmiastowego zniesienia tych ograniczeń.

Umbrasiene przekazano, że jeśli w „najbliższym czasie” transport towarowy między obwodem kaliningradzkim a pozostałą częścią Rosji przez Litwę nie zostanie całkowicie wznowiony, wówczas Rosja „pozostawia sobie prawo do działań w obronie swoich interesów narodowych”.

W piątek agencja prasowa Reuters przekazała, że Litwa poinformowała rosyjski obwód kaliningradzki, że z powodu sankcji zablokuje import i eksport dużej liczby towarów drogą kolejową. Gubernator obwodu kaliningradzkiego Anton Alichanow powiedział, że ograniczenie tranzytu wpłynie na 40% do 50% produktów importowanych i eksportowanych z Rosji przez Litwę. „Uważamy, że jest to najpoważniejsze naruszenie prawa do swobodnego tranzytu do i z obwodu kaliningradzkiego” – powiedział w internetowym wystąpieniu, dodając, że władze będą naciskać na zniesienie tych środków. Dodał, że wśród towarów, których to dotyczy, są materiały budowlane, cement i wyroby metalowe.

W poniedziałek litewskie MSZ oświadczyło, że ograniczenie tranzytu wynika z czwartego pakietu unijnych sankcji, przyjętego 15 marca br. Jak podano, wprowadzał on od 17 czerwca ograniczenia dotyczące importu do UE i tranzytu przez UE rosyjskiej stali i innych wyrobów z metali żelaznych.

Kresy.pl / interfax.ru