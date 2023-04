Postępowanie przeciw prezes Związku Polaków na Białorusi mogło zostać umorzone

Według pojawiających się informacji medialnych postępowanie karne przeciw prezes niezależnego Związku Polaków na Białorusi Andżelice Borys zostało umorzone.

Informacje takie pojawiły się we wtorek w szeregu białoruskich mediów. Jako źrodło wskazują one wpis na kanale telewizji Biełsat na Telegramie. „Jak dowiedział się „Biełsat”, przewodnicząca Związku Polaków została wezwana do Mińska wraz z matką. Tam Andżelice Borys wręczono dokument o umorzeniu sprawy „w związku z brakiem przestępstwa”. Obiecano jej również zwrócić wszystkie rzeczy zabrane podczas śledztwa” – napisała redakcja nadającej z Warszawy telewizji.

„Biorąc pod uwagę, że Andrzej Pachobut został skazany na osiem lat w tej samej sprawie, stawia to Związek Polaków na Białorusi i jego emigracyjnych działaczy w trudnej sytuacji i pozwala na rozgrywanie tej karty” – skomentowała dyrektorka telewizji Biełsat Agnieszka Ramaszewska-Guzy.

Prezes Związku Polaków na Białorusi została aresztowana 21 marca 2021 r. Dwa dni później zatrzymano również innego znanego polskiego działacza, dziennikarza Andrzeja Poczobuta z Grodna. Zatrzymano wówczas także dwie polskie działaczki, Irenę Biernacką i Marię Tiszkowską z regionalnych oddziałów ZPB w Lidzie i Wołkowysku. Już wcześniej, jako pierwsza aresztowana została Anna Paniszewa, polska działaczka innej organizacji z Brześcia i dyrektorka tamtejszej polskojęzycznej szkoły. Trzy ostatnie kobiety zostały uwolnione 25 maja tegoż roku, ale zarazem zmuszone do opuszczenia Białorusi. Borys i Poczobut zostali w areszcie śledczym.

Wobec Borys i Poczobuta prowadzono postępowanie pod zarzutem podżegania do nienawiści na tle narodowościowym i propagowania nazizmu. W takich kategoriach zakwalifikowano organizowanie przez ZPB imprez poświęconych „żołnierzom wyklętym”. Białoruska propaganda insynuuje polskiemu podziemiu antykomunistycznemu współpracę z III Rzeszą i dopuszczanie się zbrodni na białoruskiej ludności cywilnej. Oboje przetrzymywani byli poczatkowo w areszcie śledczym w Żodzino, gdzie przebywali w złych warunkach.

Borys i Poczobut najprawdopodobniej odrzucili mniej lub bardziej oficjalne „propozycje” władz dotyczące zwolnienia z aresztu w zamian za zgodę na deportację z kraju, tak jak stało się to w przypadku Biernackiej, Paniszewej i Tiszkowskiej.



W lutym ubiegłego roku nieżyjący już minister spraw zagranicznych Białorusi Władimir Makiej oświadczył, że Mińsk chciał uwolnić Andżelikę Borys i Andrzeja Poczobuta, ale rzekomo zawiniła Warszawa. Dodał przy tym, że między Białorusią a Polską za pośrednictwem tajnych służb istnieją porozumienia dotyczące losu zatrzymanych obywateli związanych ze Związkiem Polaków na Białorusi.

W marcu 2022 r. Borys została zwoleniona zza krat i skierowano do aresztu domowego. Tymczasem w lutym roku bieżącego na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze został skazany Andrzej Poczobut, oskarżony w ramach tej samej sprawy.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Andżelika Borys została oczyszczona z nieprawdziwych zarzutów. Liczymy, że będzie mogła wkrótce odwiedzić Polskę” – napisano w oświadczeniu wydanym przez polską dyplomację.

Jak oceniło MSZ RP – „Informacja o oczyszczeniu z zarzutów Przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi jest pierwszą pozytywną wiadomością z Mińska od dłuższego czasu. Mamy nadzieję, że jest to sygnał zmiany nastawiania władz w Mińsku do Polaków na Białorusi i gotowości do konstruktywnego dialogu ws. bilateralnych”.

Zaapelowało ono „o uwolnienie Andrzeja Poczobuta i wycofanie wszelkich zarzutów ciążących na nim. Sprawa ta ma dla nas najwyższy priorytet”.

