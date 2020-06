Opozycyjna organizacja szacuje liczbę zatrzymanych na Białorusi na ponad trzysta osób

Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiesna” monitorujące działania władz Białorusi twierdzi, że w ostatnich dniach doszło do zatrzymano w tym państwie kilkuset zwolenników opozycji.

Krytyczna wobec władz Białorusi organizacja „Wiesna” twierdzi, że w czasie akcji wyrażających sprzeciw wobec aresztowań potencjalnych kontrkandydatów prezydenta Aleksandra Łukaszenki jakie miały miejsca w dniach 18-21 czerwca białoruska milicja dokonała licznych zatrzymań. Na komisariaty miało trafić łącznie ponad 360 osób. Do zatrzymań doszło według niej w 19 miejscowościach kraju.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W Mińsku było ich zdecydowanie najwięcej. „Wiesna” twierdzi, że w białoruskiej stolicy zatrzymano w ciągu trzech dni 260 osób. W położonym na południowym-wschodzie mieście obwodowym Homlu, z którego pochodzi jeden z zatrzymanych polityków, Siergiej Tichanowski, zatrzymano łącznie 13 osób. W Bobrujsku – 12 osób, a w Nowopołocku – 10. Takiej samej liczby zatrzymanych doliczono się w Borysowie i Hancewiczach, gdzie doszło do poważnej przepychanki z milicjantami.

W Nowogródku według „Wiesny” zatrzymano 9 osób, w Witebsku 7, w Mohylewie co najmniej 6, w Brześciu 6, w Rzeczycy, Wołkywysku i Mołodecznie po 3, w Soligorsku, Grodnie i Orszy po 2, a 1 osobę zatrzymano w Lidzie. Oznacza to, że do wystąpień i zatrzymań doszło we wszystkich sześciu obwodach Białorusi, w tym w miastach szczebla rejonowego.

Wiesna informuje też, że na skutek zatrzymań w dniach 22-23 czerwca przeprowadzono już łącznie rozprawy o wykroczenia w sprawie 9 osób. Łącznie otrzymały one 105 dni aresztu. Natomiast 78 obywateli otrzymało w tym trybie kary pieniężne.

18 czerwca w Mińsku zatrzymany został Wiktor Babaryko były szef należącego do Gazpromu czołowego działającego na Białorusi banku. 56-letni Babaryko w sektorze bankowym pracuje od 1995 r. Od 2000 roku był prezesem Biełgazprombanku czyli białoruskiej spółki-córki rosyjskiego potentata gazowego. Tego samego dnia w którym Babaryko zapowiedział start w wyborach prezydenta Białorusi, Biełgazprombank ogłosił, że zrezygnował on ze stanowiska prezesa i odszedł z zarządu spółki. Wcześniej Komisja Kontroli Państwowej przeprowadziła przeszukania w Biełgazprombanku, a wkrótce potem państwo przejęło zarządzanie nim. 15 wysokich menadżerów zostało zatrzymanych w ramach postępowania w sprawie prania brudnych pieniędzy i unikania płacenia podatków. W czwartek pisaliśmy też, że władze nakazały zamrożenie środków finansowych z funduszu wyborczego Babaryki.

Wcześniej zatrzymany został w Grodnie Siergiej Tichanowski. Popularny wideobloger zatrzymany został w czasie zbiórki podpisów poparcia dla kandydatury swojej żony. Obecnie przebywa w areszcie w Mińsku.

belsat.eu/kresy.pl