Migranci: Polska to nie Europa, wracamy do domu [+VIDEO]

Obrona granicy państwowej przez funkcjonariuszy polskich służb skłoniła niektórych nielegalnych imigrantów do podjęcia decyzji o powrocie do swoich krajów.

Od tygodnia kilkutysięczny tłum imigrantów z Bliskiego Wschodu usiłuje nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski w okolicach przejścia granicznego w Kuźnicy. Migranci deklarują, że celem ich wędrówki są Niemcy, jednak dostępu na terytorium Polski bronią im funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji oraz żołnierze Wojska Polskiego. Opór polskich służb oraz ciężkie warunki panujące na koczowisku migrantów spowodowały, że niektórzy z nich mają dość i chcą wracać do państw, z których przybyli.

Wydaje się, że jedno z pierwszych nagrań pokazujących migranta mającego dość szturmowania polskiej granicy pojawiło się w poniedziałek. „Wracam do Syrii” – mówi migrant na nagraniu RT zamieszczonym na Twitterze przez dr. Wojciecha Szewko.

Inne nagranie, zamieszczone w sieci już we wtorek, pokazuje migranta, który łamanym angielskim deklaruje, że wraca do Iraku. „To nie jest Europa. To są terroryści. Polska to nie Europa” – mówi migrant, który jest zdania, że Polska „walczy” z nim oraz z innymi migrantami. „Dlaczego? Dlaczego mnie zabijają? Gdzie jest Europa, gdzie jest Ameryka, gdzie jest Kanada?” – pyta migrant.

Wypowiedź migranta skomentował na Twitterze dziennikarz naszego portalu Karol Kaźmierczak. „+The Polska is no Europa+. Mi to pasuje, ale temu panu chyba nie. Pora do domu” – napisał Karol Kaźmierczak.

„The Polska is no Europa”. Mi to pasuje, ale temu panu chyba nie. Pora do domu. https://t.co/8VlNfVAinW — Karol Kaźmierczak (@KKazmierczakK) November 16, 2021

Ostatnie z takich nagrań pokazuje maszerującego chłopca, który również łamanym językiem angielskim mówi do kamery, że ostatniej nocy nie spał z powodu zimna. Uskarża się wręcz, że „coś jest nie tak” z jego palcami. „Irak może nie jest zbyt dobrym krajem, ale sądzę, że lepiej jest wrócić” – mówi chłopiec.

Niektórzy po dzisiejszym dniu zniechęcili się i zdecydowali wracać do Iraku pic.twitter.com/lrlexHXN83 — Wojciech Szewko (@wszewko) November 16, 2021

Od czerwca trwa z terytorium Białorusi nacisk migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, głównie z Iraku, na granice z Polską, Litwą i (w mniejszym stopniu) Łotwą. Napływ migrantów jest stymulowany przez białoruskie władze. W poniedziałek od rana na przejściu granicznym w Kuźnicy po stronie białoruskiej gromadzili się nielegalni imigranci. Dołączały do nich kolejne grupy. We wtorek rano migranci przy wsparciu zamaskowanych funkcjonariuszy białoruskich służb podjęli bezskuteczną próbę sforsowania granicy.

Kresy.pl