Dawny współpracownik Łukaszenki i jego wieloletni krytyk aresztowany w Moskwie

Białoruski KGB aresztował jednego z najbardziej znanych białoruskich politologów Aleksandra Fiedutę.

Fieduta poleciał we wtorek z Polski, gdzie zamieszkiwał, do Moskwy. Jednak po przylocie do rosyjskiej stolicy nie można było nawiązać z nim kontaktu, jak poinformowała agencja REGNUM. Jego żona Marina Szybko udała się do Moskwy gdzie zgłosiła jego zaginięcie.

Tymczasem białoruska państwowa agencja informacyjna BelTa podała jeszcze we wtorek, że Fieduta został zatrzymany w Moskwie przez funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB). Informację tę potwierdziła także Szybko, której wypowiedź przytoczyła rosyjskojęzyczna redakcja Deutsche Welle. Szybko powiedziała, że od rosyjskiego śledczego z którym się kontaktowała nie otrzymała informacji o tym czy małżonek przebywa na terytorium Rosji czy został już przewieziony na Białoruś.

KGB podała, że Fiduta został zatrzymany przez jego funkcjonariuszy w ramach tej samej sprawy, która pociągnęła za sobą aresztowanie przewodniczącego najstarszej partii opozycyjnej Białoruskiego Frontu Narodowego (BNF) Ryhora Kastusioua. Ten drugi jest podejrzany z paragrafu o „przygotowaniu lub organizacji działań poważnie naruszających ład publiczny”. Został zatrzymany we wtorek. Przebywa w centralnym areszcie śledczym w Mińsku.

Fieduta to jeden z najbardziej znanych białoruskich politologów. Karierę zaczynał jeszcze w komunistycznej organizacji młodzieżowej – Komsomole. W 1990 r. został wybrany sekretarzem jego Komitetu Centralnego. Potem zarządzał tą strukturą jako Związkiem Młodzieży Białorusi. Kariera Fieduty nabrała rozpędu gdy dołączył do grupy współpracowników parlamentarzysty Aleksandra Łukaszenki. W czasie kampanii wyborczej Fieduta była jednym z głównych członków sztabu wyborczego tego polityka. Po wyborczym zwycięstwie Łukaszenki w wyborach prezydenckich w 1994 r. Fieduta został w jego administracji szefem departamentu informacji społeczno-politycznej. Przepracował w niej mniej niż rok. Jak twierdził później już wówczas widoczny był autorytarny kurs nowego prezydenta Białorusi.

Fieduta szybko stał się działaczem krytykującym niedawnego zwierzchnika. Działał jako publicysta i komentator. W 2005 r. opublikował książkę „Łukaszenko. Biografia polityczna”. W 2010 r. Fieduta dołączył do sztabu wyborczego jednego z głównych kontrkandydatów Łukaszenki Uładzimira Niaklajeua. Wraz nim został aresztowany po pacyfikacji przez siły bezpieczeństwa protestu kilkudziesięciu tysięcy obywateli jaki odbywał się w wieczór wyborczy. Fiedutę skazano na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Politolog wyjechał do Polski skąd nadal komentował sytuację polityczną na Białorusi.

