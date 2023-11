Białoruskie miasto w blokadzie służb bezpieczeństwa

Mieszkańcy Baranowicz – 170-tysięcznego miasta w obwodzie brzeskim w czwartek rano stwierdzili, że główne drogi wjazdowe do miasta są zablokowane przez siły bezpieczeństwa.

Jak podają lokalne media, zablokowane zostały niemal wszystkie wjazdy, do miasta. Nie wpuszczono nawet pojazdów transportu publicznego i pojazdów dostawczych, przekazał emigracyjny portal Zierkało. „Ludzie się martwią. Niektórzy spóźniają się do szkoły, inni do kliniki. Na miejscu jest policja drogowa i inne służby. Przyczyny sytuacji nie są znane. Wielu poszło do miasta pieszo” – portal zrelacjonował sytuację za lokalnymi źródłami.



Zaskoczeni mieszkańcy dopiero około godz. 9.30 uzyskali pierwsze informacje na temat przyczyn blokad na drogach wjazdowych do miasta. Na stronie interetowej władz obwodu brzeskiego zamieszczono informację, iż kontrole na drogach związane są z “kontrolą systemu reagowania państwa na akty terroryzmu”.

Ćwiczenia antyterrorystyczne ogłoszone w regionie sąsiadującym z Polską mają trwać do 3 listopada.

Władze Białorusi w swojej polityce bezpieczeństwa przyznają priorytet zwalczaniu zagrożeń wewnętrznych. Z tego względu siły podlegające Ministerstwu Spraw Wewnętrznych są lepiej dofinansowane, wyszkolone, a ich szefowie cieszą się większymi wpływami w hierarchii władzy niż siły zbrojne.

Jednak także ćwiczenia tych ostatnich obliczone są na zapobieganie zagrożeniom takim jak wewnętrzne rebelie.

Czytaj także: Białoruś sugeruje, że jest gotowa na wspólne ćwiczenia wojskowe z Polską

zerkalo.online/kresy.pl