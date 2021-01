Białoruska Cerkiew chce definicji małżeństwa w konstytucji

W konstytucji Białorusi powinna się znaleźć definicja małżeństwa – uważa zwierzchnik Kościoła prawosławnego na Białorusi.

Jak podała w niedzielę agencja Biełta, metropolita miński i zasławski Beniamin, zwierzchnik Egzarchatu Białoruskiego Patriarchatu Moskiewskiego, w wywiadzie udzielonym telewizji ONT odniósł się do możliwych zmian w konstytucji Białorusi. Jak mówił, Cerkiew jest zainteresowana zdefiniowaniem małżeństwa w konstytucji i kwestiami dotyczącymi wychowania młodego pokolenia.

„Chodzi o utrwalenie pojęcia małżeństwa w konstytucji, z uwzględnieniem tradycji chrześcijańskiej i [tradycji] białoruskiego narodu, a także pewnych kwestii społecznych. Dotyczą one możliwości wychowania młodego pokolenia właśnie na tradycjach białoruskiego narodu, wychowania patriotycznego, jak zrobić najlepiej, aby młodzi ludzie otrzymali nie tylko doskonałe wykształcenie, ale jednocześnie był duchowy komponent w formacji młodego człowieka. Państwo powinno się tym zająć, a my jako Cerkiew proponujemy, jak można to zrobić” – mówił zwierzchnik Kościoła prawosławnego na Białorusi.

Metropolita Beniamin powiedział również, że białoruska Cerkiew złożyła już swoje propozycje zmiany konstytucji. „Jeśli otrzymają one poparcie, zostaną odzwierciedlone w odpowiednim punkcie, który pozwoli, a nawet zaleci prowadzenie kursów, które przyczynią się właśnie do duchowego rozwoju jednostki na tradycjach narodu białoruskiego” – ujawnił białoruski hierarcha.

Duchowny doradził również, co należy zrobić, by na Białorusi ponownie nie doszło do eskalacji konfliktu. Według niego konieczna jest „analiza minionego roku i naprawienie błędów, skrucha, naprawienie złych czynów i wyrównywanie ich dobrymi uczynkami” a także „ostrożność sprawach i działaniach”, które powinny być wykonywane „z miłością”.

Przypomnijmy, że ostatnio Aleksandr Łukaszenko zaproponował, by Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy stał się organem konstytucyjnym, z którym prezydent miałby podzielić się władzą. Jako jeden z głównych celów zjazdu, który ma odbyć się w lutym br., wskazywał zajęcie się sprawą reformy konstytucyjnej. Wcześniej sugerował, że po reformie konstytucyjnej mogłyby odbyć się nowe wybory prezydenckie.

