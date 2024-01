Szef unijnej dyplomacji wzywa państwa Azji Środkowej do rozbudowy połączeń infrastrukturalnych

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział na Forum Inwestorów Azja Środkowa-UE, że należy zainwestować znacznie więcej środków w połączenia infrastrukturalne między dwoma regionami.

Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell przemawiał podczas otwarcia Forum Inwestorów Global Gateway na temat połączeń transportowych między Unią Europejską a Azją Środkową, witając delegacje rządów Uzbekistanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Zdaniem Borrella Europa i Azja Środkowa nadal znajdują się w stanie zawirowań. Po tym, jak kraje uporały się z pandemią koronawirusa, stanęły w obliczu nowych kryzysów. Należą do nich zmiana władzy w Afganistanie, wojna Rosji z Ukrainą i wojna w Strefie Gazy, zrelacjonował portal Gazeta.uz.



„Suwerenność, niezależność i integralność terytorialna każdego kraju muszą być bezdyskusyjne i musimy unikać powrotu do świata, w którym króluje „prawo silniejszego” i w którym potężne kraje mogą jednostronnie zmieniać granice. Wiemy, że aby chronić te zasady, Unia Europejska nałożyła na Rosję znaczące sankcje, które znacząco osłabiły jej machinę militarną. Niemniej jednak wojna trwa. Można powiedzieć, że intensywność walki wzrasta i nie widzimy światła w tunelu” – Borrell powiedział szefom rządów poradzieckich republik.



W kwestii sankcji szef unijnej dyplomacji zasugerował im większą współpracę. „Uważnie monitorujemy wymianę handlową między nami a krajami Azji Centralnej, z nimi i Rosją. Próbujemy przeanalizować, jakie mechanizmy pozwalają ominąć sankcje. Musimy rozszerzyć naszą współpracę w tej kwestii, ponieważ potrzebujemy silniejszych partnerstw, aby stawić czoła globalnym wyzwaniom. A bliższe partnerstwo jest kluczowym celem <<Global Gateway>>” – powiedział Josep Borrell.

Szef europejskiej dyplomacji powiedział, że konieczna jest budowa infrastruktury, która zwiększy wzajemną łączność Europy i Azji Środkowej. Wszystko to jednak – powiedział – służy celowi politycznemu, jakim jest poszerzanie partnerstwa i zapewnienie lepszej przyszłości poprzez poszerzanie powiązań gospodarczych, a także obronę tych samych wartości.

„W tym bardzo złożonym otoczeniu geopolitycznym Azja Środkowa stała się naszym najważniejszym partnerem. Cztery lata temu, kiedy przybyłem do Brukseli [po nominacji], Azja Środkowa była gdzieś na peryferiach, a teraz jesteście w centrum wszystkiego. Jesteście kamieniem węgielnym między Europą a Azją. Wszystko, co liczy się między Europą a Azją, przechodzi przez was. I dlatego nasze partnerstwo jest dla nas tak ważne” – powiedział Josep Borrell.

Dyplomata dodał, że z punktu widzenia bezpieczeństwa i połączeń, dywersyfikacji źródeł energii i zasobów konieczne jest wzmocnienie partnerstwa w taki sposób, aby zwiększyć bezpieczeństwo gospodarcze. „Te dwa słowa – gospodarka i bezpieczeństwo – będą teraz sobie bliskie. Mówiąc o gospodarce, coraz częściej musimy zwracać uwagę na aspekt bezpieczeństwa. A kiedy będziemy mówić o bezpieczeństwie, będziemy musieli spojrzeć na nie przez pryzmat ekonomii” – powiedział.

W październiku 2023 r. Unia Europejska i kraje Azji Środkowej zatwierdziły plan działania mający na celu pogłębienie więzi w takich obszarach jak międzyregionalny dialog polityczny, handel, energia i bezpieczeństwo. Zdaniem szefa dyplomacji europejskiej, aby zbudować prawdziwe partnerstwo, nie wystarczą same porozumienia między urzędnikami państwowymi, ważne są kontakty międzyludzkie. „Ostatecznie nie można zbudować prawdziwego partnerstwa, jeśli nie łączy się ludzi. Nie ma wystarczającej liczby spotkań między rządami a urzędnikami. Nie wystarczy podpisać umowy na wysokim szczeblu. Potrzebujemy [kontaktów] między ludźmi, aby lepiej się poznać. Spotkanie to jest jednym z 80 konkretnych działań, które określiliśmy w tym planie działania i które obecnie realizujemy.” – zacytowała Gazeta.uz.

„Następnym krokiem będzie pierwszy [pełnoformatowy] szczyt [Unii Europejskiej i Azji Centralnej] jeszcze w tym roku, który zostanie wspaniałomyślnie zorganizowany przez Uzbekistan. Myślę, że będzie to kolejny ważny krok w naszych stosunkach” – powiedział Borrell. Jeszcze raz podkreślił on, że ​​należy znacznie więcej inwestować „w fizyczne połączenia między Europą a Azją Środkową, abyśmy mogli przezwyciężyć dotychczasowe zależności” i znaleźć nowe alternatywy dla łańcuchów transportu, energii i dostaw.

„Musimy pokonać granice, musimy wyjść poza granice, aby nawiązać kontakt z ludźmi po drugiej stronie. Musimy zapewnić przeźroczystosść granic. Będą istnieć, ale ich nie zobaczymy. To właśnie dzieje się tutaj, w Unii Europejskiej. […] Dziś można przedostać się z Gibraltaru do Helsinek, przekraczając wiele granic, nie widząc ich. Nie musisz się zatrzymywać. Nikt nie pyta: „Kim jesteś?” Gdzie idziesz? Otwórz walizkę, pokaż dokumenty” – i to jest niezwykłe. Granice nadal istnieją, ale ty ich nie widzisz. Podróże i wymiany są znacznie łatwiejsze i bardziej opłacalne. Oto, co może zrobić cały świat: zapewnić przeźroczystość granic, aby ludzie, towary i usługi mogły jak najłatwiej przemieszczać się z jednego kraju do drugiego” – eurokrata uderzył w wysokie tony.

Temu służy forum Azja Środkkowa-UE„Po to tu jesteśmy: aby szukać zasobów finansowych, które pozwolą urzeczywistnić to założenie.Zmiana oblicza regionu, połączenie z granicami innych regionów, [takimi jak] Turcja, Kaukaz Południowy, Europa, na drodze do Chin.Jest to wyzwanie, przed którym zarówno Europa, jak i Azja Środkowa muszą wzmocnić swoją odporność i zdywersyfikować swoje stosunki polityczne i gospodarcze” – podsumował przedstawiciel UE.

Gazeta.uz przypomniała europejskie i międzynarodowe instytucje finansowe przeznaczą 10 miliardów euro na zrównoważone połączenia transportowe pomiędzy Unią Europejską a Azją Centralną. Inwestycje zostaną skierowane na rozwój transkaspijskiego korytarza transportowego tak, aby w ciągu 15 dni mógł nim przepłynąć ładunek.

W kuluarach forum Josep Borrell spotkał się z wicepremierem Uzbekistanu Żamszydem Chodżajewem. Strony przeprowadziły „bardzo merytoryczną dyskusję” i omówiły przygotowania do pierwszego szczytu UE-Azja Środkowa oraz sposoby rozszerzenia współpracy, m.in. w obszarach handlu, połączeń i surowców krytycznych – napisał szef dyplomacji europejskiej na portalu społecznościowym X.

