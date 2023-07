Kirgistan zagrożony amerykańskimi sankcjami – kontrowersje wokół tranzytu towarów do Rosji

Parlamentarzyści prawicowej koalicji przygotowywali się do ratyfikacji jednego ze spornych projektów ustaw tak aby zdążyć przed parlamentarnymi wakacjami. Tysiące ludzi wylało się we wtorek na ulice w całym kraju, wielu powiewało izraelskimi flagami, a policja poinformowała, że zablokowano autostrady w co najmniej sześciu miejscach. To znany już sposób protestowania wykorzystywany od wiosny przez liberalnych przeciwników rządu Binjamina Netanjahu i jego reformy.



W marcu prawicowy rząd ugiął się przed protestami i wstrzymał pracę nad reformą. Od razu jednak zapowiedział, że to tylko zawieszenie procedowania i wróci do uchwalania projektów ustaw jeszcze latem. Odmrożenie inicjatywy wywołało w zeszłym tygodniu ponowne protesty, które przyjmują formę "dnia zakłóceń" to jest prób uniemożliwiania ruchu drogowego, czy blokowania ważnych instytucji.