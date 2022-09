NASA skutecznie przećwiczyła ostrzał asteroidy

Amerykańska agencja kosmiczna przeprowadziła skuteczną operację trafienia asteroidy stworzonym przez siebie urządzeniem.

Operacja została przeprowadzona w ramach programu Double Asteroid Redirection Test (DART). Jego celem było sprawdzenie zdolności NASA do trafienia naturalnego obiektu kosmicznego w rodzaju asteroidy poruszającego się w pobliżu Ziemi. Program ma przybliżyć Amerykanów do opracowania metody unieszkodliwiania tego rodzaju obiektów w przypadku, gdyby znajdowały się na kursie grożącym uderzeniem w naszą planetę. Poniedziałkowy test określony został jako test „obrony planetarnej”.

Cel jaki wybrali sobie amerykańscy naukowcy to asteroida Dimorphos o wielkości około 160 metrów. Naukowcy NASA przygotowali urządzenie, które zostało wystrzelone w przestrzeń kosmiczną, a następnie było naprowadzane na asteroidę. Misja okazała się skuteczna. DART trafił asteroidę 17 m od miejsca określonego jako centrum jej powierzchni. Lot urządzenia nagrywała zamieszczona na nim kamera.

We have impact 🛰️💥@NASA’s #DARTMission – the world’s first #planetarydefense test mission – successfully impacted its asteroid target. Mission control at @JHUAPL announced the impact at 7:14 p.m. EDT. pic.twitter.com/ZHodaaCXoc

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) September 27, 2022