Grzegorz Braun chce zniesienia sankcji na Rosję i powrotu do „business as usual”

W poniedziałek poseł Grzegorz Braun (Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej) brał udział w Berlinie w spotkaniu z politykami AfD, podczas którego zgłoszono postulat zniesienia sankcji wobec Rosji.

Prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec zorganizowała w poniedziałek w Bundestagu konferencję prasową na temat kryzysu energetycznego w Europie. Niemieccy politycy chcą obniżenia rosnących cen energii m.in. poprzez zniesienie sankcji na Rosję. Grzegorz Braun z Konfederacji znalazł się wśród zagranicznych gości AfD.

„Mamy kryzys energetyczny domowej roboty” – stwierdził w czasie konferencji poseł AfD Steffen Kotre, cytowany przez Deutsche Welle. Jego zdaniem za rosnące ceny gazu i prądu w całej Europie odpowiadają rządy krajów UE.

.@GrzegorzBraun_ w Niemczech razem z AfD namawiał do zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. – Nie będzie żadnego życia, jeśli nie powrócimy do „business as usual” – mówił. https://t.co/ec0F0mcpWx pic.twitter.com/atF1Ctw2mk — Rzeczpospolita (@rzeczpospolita) September 26, 2022

Zobacz także: Polityk AfD: Nie potrzebujemy kolejnej wojny światowej sprowokowanej przez Polskę

„Podaż energii w Europie została sztucznie ograniczona, trzeba ją z powrotem zwiększyć” – powiedział niemiecki deputowany. Jego zdaniem można to zrobić poprzez zniesienie sankcji wobec Rosji. „Nie mamy praktycznie żadnej alternatywy dla dostaw energii. Musimy prowadzić realistyczną politykę” – dodał.

„Szczęść Boże! Niech Bóg błogosławi wszystkich patriotów wszystkich europejskich narodów, którzy chcą powrotu do normalności; którzy chcą przywrócić nasze naturalne, ludzkie, europejskie prawa i wartości” – mówił w Berlinie poseł Grzegorz Braun.

„Z łatwością stwierdziliśmy, że łączy nas wiele rzeczy i że się zgadzamy, głównie co do problematyki dostaw energii. To nie jest żaden kryzys. To efekt błędnych działań i błędnej polityki nałożonej na nasze narody” – stwierdził.

Zobacz także: Braun: mówicie o zniknięciu RP i reklamujecie projekt unii państw, utworzenie nowego państwa [+VIDEO]

„Bo nie będzie żadnego życia, jeśli nie powrócimy do 'business as usual’. Nie chcemy znaleźć się w środku jakiejś międzykontynentalnej wojny każdego z każdym o wszystko” – dodał.

W konferencji zorganizowanej w niemieckim parlamencie wzięli udział m.in. lider słowackiej partii Republika Milan Uhrik, poseł nacjonalistycznej, separatystycznej partii Interes Flamandzki (Vlaams Belang) Reccino Van Lommel, a także Grzegorz Braun z Konfederacji.

dw.com / dorzeczy.pl / rp.pl / Kresy.pl