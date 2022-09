Władze Rosji ustanowiły punkt mobilizacji na granicy z Gruzją

Jedna z rosyjskich wojskowych komend uzupełnień otwiera punkt mobilizacyjny w Osetii Północnej przy granicy z Gruzją.

Informację o organizacji tego rodzaju przy przejściu granicznym Wierchnij Lars podał we wtorek portal gazety „Komsomolskaja Prawda”. Decyzję o jego ustanowieniu podjęto we wtorek w czasie zebrania z szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wchodzącej w skład Rosji i graniczącej z Gruzją Republiki Osetii Północnej-Alanii.

Uczestnicy tego zebrania jednocześnie dopuścili do przekraczania przejścia granicznego Wierchnij Lars na piechotę. Uzasadniono to zwiększeniem przepływu ludzi przez to przejście.

Posunięcia te zostały podjęte w kontekście decyzji władz Rosji o przeprowadzeniu częściowej mobilizacji na potrzeby wojny na Ukrainie. Po jej ogłoszeniu na granicach Rosji pojawił się zwiększony ruch wyjazdowy.

Mieszkańcy Osetii Północnej obrazują sytuację na granicy nagraniami wrzucanymi na portale społecznościowe.

The Russian-Georgian border was allowed to be crossed on foot because of the enormous crowds at the customs point. #Russia #mobilization #Ossetia #Georgia pic.twitter.com/LkgKOb4xrJ

— Alik Puhati (@rajdianos) September 26, 2022