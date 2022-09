Papież Franciszek przybył do Kazachstanu

Ambasador Polski w USA Marek Magierowski napisał na Twitterze w nocy z niedzieli na poniedziałek: "Times of Israel, jesteście poważni? A może cyniczni? To delikatnie mówiąc żałosne i nieprofesjonalne. Ten nagłówek jest skandaliczny". Do wpisu dodał screen przedstawiający nagłówek w izraelskim medium.

Beg your pardon, @TimesofIsrael, are you serious? Or perhaps cynical? Or just pathetically unprofessional (to put it mildly)? This headline is beyond outrageous. pic.twitter.com/n0lV1zv6ZW