Kazachstan niebawem wyśle pierwszą partię ropy do Niemiec

W środę minister energii Kazachstanu, Bołat Akczułakow powiedział, że w najbliższych dniach może wysłać pierwszą partię ropy do Niemiec. Surowiec będzie tłoczony systemem rurociągów „Przyjaźń”.

Jak podano, kazachski minister liczy na to, że przesył ropy ruszy jeszcze w środę 22 lutego. „Naprawdę mam nadzieję, że to pójdzie dziś” – powiedział Akczułakow.

Agencja Reuters zaznacza, że dostawy ropy z Kazachstanu mają zastąpić surowiec rosyjski, sprowadzany przed wprowadzeniem sankcji. Co prawda rurociąg Przyjaźń jest wciąż wyłączony spod sankcji, ale niemieckie rafinerie w Leuna i Schwedt, które są do niego podpięte, w tym roku nie zamówiły rosyjskiej ropy.

Według części źródeł, w marcu br. Kazachstan ma dostarczyć Niemcom 100 tys. ton ropy.

Jak pisaliśmy, Kazachstan, śródlądowy kraj w sercu Azji, zwiększył w zeszłym roku ilość ropy jaką wyeksportował na rynki światowe poza systemami rurociągowymi Rosji. Wyniosła ona 1,8 mln ton, co daje wynik 36 tys. baryłek dziennie. Wynik nie jest imponujący, bo całość eksportu ropy z Kazachstanu wyniosła w zeszłym roku dziesiątki milionów ton. Jednak agencja Reutera wskazywała, na podstawie „danych przemysłowych”, że w roku 2021 eksport poza rosyjskimi systemami przesyłowymi wynosił jeszcze tylko 638 tys. ton, zatem wzrost jest trzykrotny.

W 2022 r. poza Rosją Kazachowie wyeksportowali 1,26 mln ton ropy do Chin, 214 tys. ton sprzedali przez gruziński port Batumi, 141 tys. ton do rafinerii w stolicy Azerbejdżanu – Baku, 109 tys. ton rurociągiem Baku-Tbilisi-Ceyhan, do tureckiego naftoportu w tym ostatnim mieście i 80 tys. ton do Uzbekistanu.

Kazachstan jest państwem o bogatych złożach surowców naturalnych. Posiada on 12 miejsce na świecie pod względem złóż gazu ziemnego, według różnych danych 15 lub 17 miejsce pod względem zasobów ropy naftowej, 10 miejsce pod względem złóż węgla i 2 miejsce pod względem złóż uranu.

Kazachstan pozostaje wraz z Rosją w ramach Eurazjatyckiego Związku Gospodarczego (EAES) oraz militarnej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB). Jednak utrzymuje dystans wobec polityki Moskwy. W marcu przedstawiciel kazachstańskiej dyplomacji zadeklarował pełną neutralność wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej. Dwa tygodnie temu, na prestiżowym Forum w Petersburgu Tokajew zadeklarował w obecności prezydenta Rosji, że jego państwa nie uzna Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

