Meksyk: protestujące feministki rozpędzono strzałami z broni palnej [+VIDEO]

Meksykańska policja rozpędziła w poniedziałek wieczorem gwałtowny protest feministek w Cancun używając broni palnej. Jak podaje Guardian, rannych zostało 4 dziennikarzy, w tym dwóch, którzy odnieśli rany postrzałowe.

Demonstracja feministek w Cancun została zwołana po znalezieniu rozczłonkowanego ciała porwanej kilka dni wcześniej 20-letniej kobiety. Była to kolejna zbrodnia przeciwko kobietom i dziewczętom w stanie Quintana Roo. Przemoc wobec kobiet wywołuje tam coraz większe protesty ruchu feministycznego.

Matka zabitej kobiety pierwotnie prosiła o pokojowy marsz, ale w trakcie demonstracji zmieniła zdanie, wzywając jakoby do „spalenia wszystkiego”. Protest przybrał gwałtowny przebieg, doszło do wybijania szyb, pomazania sprayem budynku lokalnej prokuratury, a potem także ratusza. Na nagraniach z tego wydarzenia widać też podpaloną stertę desek i płyt w wejściu do jednego z budynków.

Protest został szybko rozpędzony przez policjantów – jak widać na nagraniach, wkroczyli oni w tłum oddając serie z broni automatycznej, najprawdopodobniej w powietrze, co spowodowało ucieczkę tłumu. Według agencji Reutera nie jest jasne, jaką amunicją strzelano.

Police in #Cancun opened fire at a feminist demonstration on Monday in protest against femicide after the body of a 20yo woman was found earlier that day, 2 days after she went missing. Reporters at the protest were injured. pic.twitter.com/9kakwArBAW

— Mona Eltahawy (@monaeltahawy) November 10, 2020