Ekwadorska policja szturmowała ambasadę Meksyku w Quito

Ambasada Meksyku w stolicy Ekwadoru stała się w piątek celem szturmu miejscowych funkconariuszy. Celem personalnym był ukrywający się w placówce dyplomatycznej były ekwadorski wiceprezydent.

Ekwadorska policja wtargnęła w piątek wieczorem do ambasady Meksyku w Quito i aresztowała byłego wiceprezydenta Ekwadoru Jorge Glasa. Stało się to kilka godzin po udzieleniu Glasowi przez rząd meksykański azylu politycznego, podała TeleSUR. Szturm wywołał oburzenie na kontynencie, podała z kolei Al Jazeera.



#Ecuador | Ecuadorian police officers on night Friday forcibly broke into the Mexican embassy in Quito, where former Ecuadorian Vice President #JorgeGlas is holed up. Glas was detained in this irruption#Mexico pic.twitter.com/towCHSLYga

— teleSUR English (@telesurenglish) April 6, 2024