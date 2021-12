Biden powiedział, co robi, by obronić Ukrainę przed Putinem

Władze USA przygotowują „pakiet inicjatyw”, który ma maksymalnie utrudnić wystąpienie Rosji przeciwko Ukrainie.

Prezydent USA Joe Biden powiedział w piątek, że przygotowuje zestaw kompleksowych inicjatyw mających na celu utrudnienie Rosji wystąpienia przeciwko Ukrainie – podaje agencja Reutera.

Biden, zapytany w Białym Domu przez dziennikarkę o to, co ma zamiar zrobić w sprawie Ukrainy, odpowiedział: „To, co robię, to przygotowanie czegoś, co uważam za najbardziej wszechstronny i znaczący zestaw inicjatyw, aby panu Putinowi było bardzo, bardzo trudno iść naprzód i robić to, czego ludzie się obawiają”.

Amerykański prezydent przekazał też, że jego administracja jest w stałym kontakcie z Ukrainą i europejskimi sojusznikami.

Biden przyznał, że jeszcze nie rozmawiał z Władimirem Putinem. „Wirtualny szczyt” prezydentów USA i Rosji jest oczekiwany za kilka dni.

Według Polskiej Agencji Prasowej w razie nowej rosyjskiej agresji wobec Ukrainy USA mogłyby uruchomić nowy pakiet sankcji wobec całego szeregu rosyjskich oligarchów, banków, przedsiębiorstw państwowych, a także projektowi Nord Stream 2. Pakiet taki został zaproponowany przez przewodniczącego senackiej komisji spraw zagranicznych Boba Menendeza i prawdopodobnie będzie głosowany w przyszłym tygodniu w Senacie jako poprawka do budżetu obronnego USA. Biały Dom nieoficjalnie sygnalizował, że popiera tę inicjatywę. Decyzja o uruchomieniu nowych sankcji należałaby do prezydenta.

Jak podawaliśmy, minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow powiedział w piątek, powołując się na raporty wywiadu, że Rosja zgromadziła ponad 94 tys. żołnierzy w pobliżu granic Ukrainy i może przygotowywać się do ofensywy wojskowej na dużą skalę pod koniec stycznia.

Reuters zauważa, że podobne oskarżenia płyną z Rosji – Moskwa oskarża Ukrainę i Stany Zjednoczone o destabilizujące zachowania i sugeruje, że Kijów może przygotowywać się do rozpoczęcia własnej ofensywy na wschodzie Ukrainy (czemu władze ukraińskie zaprzeczają).

Kresy.pl / reuters.com / polsatnews.pl