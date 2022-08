Agenci FBI wkroczyli do posiadłości Donalda Trumpa

Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, poszliśmy na duże kompromisy, ale dziś widać o co chodzi. Jeżeli wygramy, stosunki z UE będziemy musieli ułożyć po nowemu - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do relacji z Unią Europejską. "Ustępstwa nic nie dały, choć poszliśmy daleko" - podkreślił.

W wywiadzie, którego fragment opublikował w niedzielę portal wPolityce.pl, Jarosław Kaczyński skomentował opinie europosłów Zdzisława Krasnodębskiego, Ryszarda Legutki i Jacka Saryusza-Wolskiego, według których „czas na zmianę polityki wobec UE”. Przypomniał, że w połowie lipca powiedział to samo: „koniec tego dobrego”. "Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, poszliśmy na duże kompromisy. Trzeba było spróbować choćby po to, by sprawa była jasna. I dzisiaj jest jasna, każdy widzi, o co chodzi, jaka to gra" - oświadczył, cytowany przez PAP.

Podkreślił, że wszystkich nie przekona. "Niektórzy chcą trwać w głupocie, złudzeniach, inni cynicznie liczą na fortuny, które zarobią na jakimś zniewalaniu Polski. Operacja ewentualnej zmiany złotego na euro byłaby dla spekulantów mających dostęp do odpowiedniej wiedzy okazją do zarobienia miliardów. Ale reszta powinna zrozumieć i przyjąć, że próbuje się nam zabrać wolność, suwerenność i jeszcze nas obrabować" - powiedział prezes PiS.