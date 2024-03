Prof. Kołodko chce podniesienia wieku emerytalnego, przyjęcia euro, końca projektu CPK i zmniejszenia wydatków na uzbrojenie

Prof. Grzegorz W. Kołodko, były wicepremier i minister finansów stwierdził, że należy podnieść wiek emerytalny, przyjąć euro i “dać sobie spokój z CPK”. Skrytykował też wydatki na uzbrojenie dla Wojska Polskiego.

Prof. Grzegorz W. Kołodko, były wicepremier i minister finansów, udzielił wywiadu portalowi Business Insider. W opublikowanym w poniedziałek materiale wyraził opinię, że obecnie największym zagrożeniem dla polskie gospodarki jest “brak kompleksowej strategii rozwoju”. “Splot uwarunkowań strukturalnych i instytucjonalnych z jednej strony oraz politycznych, społecznych, demograficznych i ekologicznych z drugiej strony implikuje konieczność stosownej strategii długofalowego i dynamicznego rozwoju potrójnie – gospodarczo-społecznie-ekologicznie – zrównoważonego” – powiedział.

Kołodko uważa, że należy ponownie przedyskutować dwie kwestie: powrót do założeń reformy emerytalnej poprzedniego rządu PO-PSL oraz wejście Polski na ścieżkę prowadzącą do przyjęcia euro. “Trzeba wrócić do kwestii stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego. Trzeba podjąć sprawę wprowadzenia Polski do obszaru wspólnej waluty UE euro” – powiedział były wicepremier.

Zapytany o projekt CPK, oświadczy: “zamiast zaprzepaszczać pieniądze publiczne na niepotrzebny Centralny Port Komunikacyjny, lepiej wydawać je na rozwój infrastruktury transportowej oraz na zieloną transformację energetyczną”.

Prof. Kołodko skrytykował też wydatki na zbrojenia. “Rząd powinien, choć po obecnej władzy trudno tego się spodziewać, wyzwolić się z gorączki zimnowojennej i przesunąć istotną część wydatków z militariów na inwestycje w kapitał ludzki oraz poprawę infrastruktury służącej zarówno produktywności przedsiębiorców, jak i konsumpcji ludności” – stwierdził.

