Premier Rosji zarażony koronawirusem

Rosyjska Agencja Prasowa Tass poinformował w czwartek, że premier Rosji Michaił Miszustin został pozytywnie zdiagnozowany na obecność koronawirusa.

Premier Rosji, Michaił Miszustin został zarażony koronawirusem – przekazuje w czwartek rosyjska Agencja Prasowa Tass. „Właśnie zostało mi przedstawione, że mój test na obecność koronawirusa jest pozytywny” – przekazał podczas wideokonferencji z prezydentem Władimirem Putinem.

Prezydent Putin podpisał dekret, który wskazał pierwszego zastępcę premiera, ministra Belousova, jako pełniącego obowiązki premiera do czasu wyleczenia Mishustina.

Władmir Putin podczas konferencji przekazał swojemu premierowi życzenia powrotu do zdrowia. „Chciałbym życzyć ci szybkiego powrotu do zdrowia”.

W Rosji podczas pandemii koronawirusa zarażonych zostało 106 498 osób. Ponad tysiąc przypadków zakończyło się zgonem pacjentów, ponad 11 tysięcy osób zostało uznanych za ozdrowieńców.

Jak podawaliśmy, Putin ogłosił przedłużenie postoju zakładów pracy na zebraniu dotyczącym zwalczaniu epidemii w regionach Rosji. „Przed nami seria świąt majowych. Pomiędzy nimi są dni robocze – 6,7 i 8 maja. Wiemy, że i w normalnej sytuacji wielu nie pracowałoby, bo braliby wolne. A teraz tym bardziej nie można ryzykować. Dlatego uważam za właściwe, by ogłosić te trzy dni wolnymi od pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Tym samym, z uwzględnieniem wszystkich świąt majowych okres dni wolnych od pracy przedłuża się do 11 maja włącznie” – mówił rosyjski prezydent.

Do 5 maja rosyjski rząd ma przygotować rekomendacje odnośnie znoszenia obostrzeń związanych ze zwalczaniem epidemii. Putin podkreślił, że regiony powinny się do nich stosować od 12 maja w zależności od sytuacji epidemiologicznej i prognoz rozwoju sytuacji. Według niego nie ma mowy o jednoczesnym zniesieniu restrykcji. Ostrzegał, by przygotować się na „skomplikowany i trudny czas”.

Powołując się na opinie specjalistów rosyjski prezydent mówił, że Rosja jeszcze do doszła do szczytu zachorowań a sytuacja pozostaje „bardzo trudna”, choć udało się spowolnić rozprzestrzenianie koronawirusa. Wzywał wszystkich Rosjan do mobilizacji i zachowania dyscypliny.

