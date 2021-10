Polska przekazała szczepionki Kirgistanowi

Kolejne państwo Azji Środkowej otrzymało nieodpłatnie od Polski szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Powołując się na informację Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP telewizja Polsat News podała, że ładunek 55 tys. dawek szczepionki przeciwko COVID-19 została w poniedziałek przekazany w stolicy Kirgistanu Biszkeku. Odbierał je zastępca ministra zdrowia i rozwoju społecznego środkowoazjatyckeigo państwa Ulugbek Bekturganów. Pojawili się również zastępca ambasadora RP w Kazachstanie, który pełni swoją misję także wobec Kirgistanu Tomasz Kollat, ambasador UE w tym drugim państwie Eduard Auer oraz kierownik Konsulatu Generalnego w Ałmatach, konsul RP Jerzy Timofiejuk.

„Okres ponad półtorarocznej pandemii pokazuje, że walka z COVID-19 stanowi globalne wyzwanie, a przeciwdziałanie chorobie i jej skutkom wymaga solidarności na poziomie ogólnoświatowym. Istotnym elementem przeciwdziałania zachorowaniu jest równy i bezpieczny dostęp do szczepień, których wciąż jeszcze brakuje w wielu miejscach na świecie, również w regionie Azji Środkowej. Zwiększenie liczby zaszczepionych osób w skali globalnej to ważny krok w walce z pandemią w wymiarze światowym” – wytłumaczyło przesłanie szczepionek do Kirgistanu polski MSZ. Kirgistan jest drugim środkowoazjatyckim państwem, które otrzymało szczepionki z Polski. W połowie września dużą ich dostawę wysłaliśmy do Uzbekistanu.

Według resortu dyplomacji – „Darowizna szczepionek stanowi symboliczny wyraz wsparcia i solidarności z państwami, które borykają się z problemem pandemii”. Jest ona możliwa ponieważ, jak podkreśliło Ministerstwo, Polska ma zabezpieczone zapasy szczepionek przeciwko koronawirusowi odpowiednie do swoich potrzeb.

Kirgistan jest państwem biednym nawet na tle regionu Azji Środkowej i ma problemy w zaopatrzeniu się takie szczepionki. Jak do tej pory w państwie tym, zamieszkanym przez 6,2 mln osób, zarejestrowano 179,4 tys. przypadków zakażenia się SARS CoV-2. Na COVID-19 zmarło 2,624 osób.

W ciągu ostatnich miesięcy Polska wysłała szczepionki m.in. do Egiptu, Wietnamu, Tajwanu, Kenii, Ukrainy, Australii i Norwegii.

polsatnews.pl/worldometers.info/kresy.pl