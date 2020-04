Wolne w Rosji przedłużone do 11 maja

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił 6, 7 i 8 maja dniami wolnymi od pracy. Tym samym Rosjanom przedłużono przymusowe wolne – zarządzone z powodu epidemii koronawirusa – do 11 maja włącznie. Rosyjska gospodarka – z pewnymi wyjątkami – nie pracuje już od miesiąca.

Jak podaje Interfax, Putin ogłosił przedłużenie postoju zakładów pracy na zebraniu dotyczącym zwalczaniu epidemii w regionach Rosji. „Przed nami seria świąt majowych. Pomiędzy nimi są dni robocze – 6,7 i 8 maja. Wiemy, że i w normalnej sytuacji wielu nie pracowałoby, bo braliby wolne. A teraz tym bardziej nie można ryzykować. Dlatego uważam za właściwe, by ogłosić te trzy dni wolnymi od pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Tym samym, z uwzględnieniem wszystkich świąt majowych okres dni wolnych od pracy przedłuża się do 11 maja włącznie” – mówił rosyjski prezydent.

Do 5 maja rosyjski rząd ma przygotować rekomendacje odnośnie znoszenia obostrzeń związanych ze zwalczaniem epidemii. Putin podkreślił, że regiony powinny się do nich stosować od 12 maja w zależności od sytuacji epidemiologicznej i prognoz rozwoju sytuacji. Według niego nie ma mowy o jednoczesnym zniesieniu restrykcji. Ostrzegał, by przygotować się na „skomplikowany i trudny czas”.

Powołując się na opinie specjalistów rosyjski prezydent mówił, że Rosja jeszcze do doszła do szczytu zachorowań a sytuacja pozostaje „bardzo trudna”, choć udało się spowolnić rozprzestrzenianie koronawirusa. Wzywał wszystkich Rosjan do mobilizacji i zachowania dyscypliny.

Putin polecił rządowi, by w najbliższej przyszłości opracował nowy pakiet środków wsparcia dla przedsiębiorstw i obywateli. Jak pisaliśmy, według ministra rozwoju gospodarczego Rosji rosyjska gospodarka traci z powodu obostrzeń równowartość 5,6 mld złotych dziennie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Po raz pierwszy Putin ogłosił postój zakładów pracy w orędziu z 25 marca. Miał on trwać od 28 marca do 5 kwietnia. Później przedłużył postój do końca kwietnia. Działalności nie wstrzymały jedynie przedsiębiorstwa o ciągłej produkcji, placówki medyczne i apteki, sklepy z towarami pierwszej potrzeby a także wszystkie przedsiębiorstwa pożytku publicznego.

Kresy.pl / Interfax / TASS / Wiedomosti