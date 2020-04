Polski program wsparcia dla przedsiębiorstw wart ponad 16 mld euro zatwierdzony przez KE

Komisja Europejska zatwierdziła wart 16,6 mld euro polski program wsparcia dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Polski program wsparcia dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw ma wartość 16,6 mld euro (równowartość około 75 mld zł). Został on przez Polskę zgłoszony do Komisji Europejskiej do akceptacji na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy publicznej.

Wsparcie ma mieć formę zaliczek zwrotnych, a sam program będzie otwarty dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw borykających się z trudnościami finansowymi i brakami płynności z powodu pandemii koronawirusa. Nie będzie jednak obejmował osób, które prowadzą działalność na własny rachunek.

Według oczekiwań Komisji Europejskiej, program ten miałby przynieść korzyści około 350 tys. mikroprzedsiębiorstwom i 26 tys. małych i średnich firm, które zgłoszą spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem lub tym samym miesiącem ubiegłego roku.

W poniedziałek unijni komisarze mówili w Parlamencie Europejskim, że kryzys wywołany pandemią koronawirusa doprowadzi do znacznego spadku PKB w bieżącym roku w ramach UE oraz do wzrostu bezrobocia. Nie ma jednak wciąż pewności co do skali zawirowań ekonomicznych.

Wiadomo, że 7 maja br. KE ma przedstawić swoje prognozy gospodarcze. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego z kwietnia, przewidywany jest spadek PKB strefy euro o 7,5 proc. Bruksela zakłada, że będzie to od 5 do 10 proc. PKB.

PAP / rmf24.pl / Kresy.pl