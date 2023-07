Poznańscy kibice przeprowadzili „rozmowy wychowawcze” z Ukraińcami, którzy napadali na ludzi nad Wartą

„Nie jesteście u siebie, a my nie pozwolimy na to, byście wprowadzali swoje zasady w naszym kraju” – oświadczyli kibice Lecha Poznań, odnosząc się do zachowania młodych Ukraińców, którzy zaczepiali i napadali ludzi nad Wartą. Ich akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem w mediach społecznościowych.

W ubiegły piątek kibice z poznańskiej dzielnicy Grunwald poinformowali o swojej reakcji na chuligańskie zachowania młodych Ukraińców, którzy zaczepiali i napadali ludzi nad Wartą. „Doszły nas słuchy, że grupa osób zza wschodniej granicy nie potrafi się zachować, będąc goścmi na obcej dla siebie ziemi i zamiast docenić gościnę i możliwość bezpiecznego życia, to znaleźli sposób na nudę, atakując w grupie słabszych od siebie. Dlatego w piątkowym wieczór zebraliśmy się spontanicznie by przeprowadzić rozmowy wychowawcze” – napisali na profilu na Facebooku.

„Rozumiemy, że młodośc ma swoje prawa i każdy robił jakieś głupoty, ale miejcie na uwadze, że nie jesteście u siebie, a my nie pozwolimy na to, byście wprowadzali swoje zasady w naszym kraju. Wiemy jak wyglądacie, co potwierdza zacenzurowane wasze zdjęcie, więc dobrze radzimy, abyście zaczęli być grzeczni. Nasz kraj, nasze zasady!” – dodali.

We wtorek opublikowali nagranie, na którym trzech młodych Ukraińców przeprasza za swoje zachowanie i apeluje do innych obywateli Ukrainy o zachowanie spokoju w Polsce. „Przepraszamy za nasze zachowania i zachowania naszych kolegów i przyjaciół” – powiedział jeden z nich.

„Dzisiejszego dnia doszło do spotkania z grupą młodych Ukraińców, którzy byli bohaterami ostatnich wydarzeń i reprezentują ekipę spędzającą czas pod Starym Browarem i Posnanią. Młodzi wyrazili skruchę, przeprosili i obiecali, że ich wybryki nie będą się więcej powtarzać, ponieważ rozumieją, że nie są u siebie i trzymamy rękę na pulsie. W ramach zadośćuczynienia wpłacą pieniądze na wybraną przez nas zbiórkę, a także nagrali apel do swoich rodaków” – napisali kibice.

Ich akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem w mediach społecznościowych.

Portal Kresy.pl potwierdził informacje dotyczące ataków na ludzi i kradzieży, dokonanych w ostatnim czasie w Poznaniu przez młodych Ukraińców.

Sprawę opisała także poznańska Młodzież Wszechpolska odnosząc się do materiału Gazety Wyborczej, która napisała o rzekomym „polowaniu”, „kontrowersyjnym wpisie” i „skandalicznych wybrykach kibiców”.

„Tymczasem to jest zdrowa reakcja, kiedy pojawia się zagrożenie dla naszych rodzin, bliskich i rodaków. Uchodźcom należy się pomoc doraźna i wsparcie. Mężczyznom w wieku poborowym, którzy zamiast walczyć za swoją ojczyznę, bawią się w bandyterkę i napadają na Polaków, którzy im udzielają pomocy, należy się wzgarda i ostracyzm. Od kilku tygodni nad Wartą grupa kilkunastu młodych Ukraińców napada na ludzi, okrada ich i bije. Używają do tego pałek, gazu i butelek z piaskiem” – wskazano na profilu MW Poznań.

Jak dodano, „jeżeli policja nie robi z nimi porządku, a państwo Polskie nie wszczyna ekstradycji, to społeczeństwo oczyszcza się samo. W celu przeprowadzenia rozmów wychowawczych przechadzali się nad Wartą nasi działacze, przeszli się kibice Kolejorza, jeżeli sytuacje będą się powtarzać, to znowu będziemy się przechadzać i będą do nas dołączali kolejni Polacy, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci”.

