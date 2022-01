Ponad 6 mld zł w tym roku dla kopalń. Rusza wygaszanie górnictwa w Polsce

Projekt rozporządzenia ustawy zakładającej wsparcie likwidowanego górnictwa przewiduje, że w tym roku na ten cel zostanie przekazane 6,09 mld zł.

W poniedziałek opublikowano projekt rozporządzenia do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węglowego w Polsce. Jest to akt wykonawczy dokumentu, zakładającego wsparcie górnictwa.

W ocenie skutków podkreślono, że „możliwość skorzystania z pomocy publicznej, która pozwoli na sukcesywne zamykanie kopalń węgla kamiennego i zapobiegnie niekontrolowanej upadłości spółek” pozwoli zachować bezpieczeństwo energetyczne i utrzymać spokój społeczny na Śląsku.

Ponadto, w projekcie rozporządzenia napisano, ile w tym roku wyniesie wsparcie dla górnictwa. Na ten cel przekazane zostanie 6,09 mld zł. Łącznie, w latach 2022– 2031. na nowy system wsparcia publicznego dla spółek sektora węgla kamiennego, którego celem ma być zapewnienie stabilności funkcjonowania do momentu jego zamknięcia, z budżetu państwa ma zostać przeznaczone maksymalnie ponad 28,8 mld zł.

Przypomnijmy, że miesiąc temu Sejm przyjął nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Zakłada ona stopniowe wygaszenie polskich kopalń.

Zgodnie z przyjętą nowelą, długi spółek węglowych w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju będą najpierw zawieszone, a następnie umorzone. Jednocześnie, ma zostać wprowadzony system wsparcia dla branży górniczej. Chodzi o dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Będą one finansowane z budżetu państwa.

Jak oszacowano, zmiany w ustawie będą w latach 2022–2031 kosztowały budżet państwa ponad 28 mld złotych. Wynika to głównie z corocznych dopłat do górnictwa. Ich wysokość będzie co roku zapisywana w ustawie budżetowej. Chodzi również o nominalną wartość skarbowych papierów wartościowych, które posłużą do zwiększenia budżetu określonego zakładu wydobywczego. Pomoc będzie skierowana do poszczególnych jednostek produkcyjnych spółek nim objętych, tj. Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. Obejmie ona jednostki, które zawarły umowę społeczną dotyczącą redukcji wydobycia. Podmioty te będą otrzymywać dopłaty do do kosztów redukcji zdolności produkcyjnych w ramach uzgodnionego planu zamknięcia kopalń. Po zakończeniu wydobycia, wsparcie finansowe będzie kierowane na potrzeby pokrycia nadzwyczajnych kosztów związanych z procesem likwidacji.

Rząd w maju br. doszedł do porozumienia z górniczymi związkami zawodowymi w sprawie zamknięcia polskich kopalń węgla kamiennego. Uzgodniono, że będą one wygaszane do końca 2049 roku. Do tego czasu, górnictwo ma być subsydiowane m.in. poprzez dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych.

Warunkiem wdrożenia takiego systemu jest zgoda Komisji Europejskiej. Na początku grudnia ustalono, że w styczniu 2022 roku Polska złoży KE formalny wniosek notyfikacyjny, a ta rozpatrzy go możliwie szybko.

businessinsider.com.pl / Kresy.pl