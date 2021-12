Większość ukraińskich imigrantów mieszka w Polsce za darmo

71 proc. ankietowanych ukraińskich imigrantów mieszka w Polsce za darmo, bo kwaterunek opłaca im pracodawca.

Portal rp.pl zrelacjonował w czwartek wyniki sondażu agencji zatrudnienia Otto Work Force. Według niego 85 proc. ukraińskich imigrantów zarobkowych jest zadowolonych z pracy w Polsce. To najwyższy poziom zadowolenia imigrantów od 2017 r. 60 proc. wśród nich jako powód podjęcia pracy w naszym kraju podało wyższe zarobki, natomiast 30 proc. pytanych wskazywało na brak możliwości zatrudnienia w ojczyźnie.

Trzy czwarte Ukraińców twierdziło, że nawet w warunkach przeciwepidemicznych obostrzeń znaleźć prace w Polsce jest łatwo.

Jak podaje rp.pl atrakcyjność pracy w Polsce stanowią nie tylko warunki płacowe. 71 proc. ukraińskich imigrantów żyje w mieszkaniach, których koszt całkowicie pokrywa ich pracodawca.

Imigranci utrzymują swoją konsumpcję na niskim poziomie, niewiele kupując w Polsce. Według sondażu co drugi z nich wydaje do 600 zł miesięcznie i tylko co piąty przekracza poziom wydatków 1000 zł miesięcznie. Imigranci oszczędzają, by część pieniędzy wysłać do kraju pochodzenia. 40 proc. z nich wysyła na Ukrainę miesięcznie 1000 zł lub więcej. Koresponduje to z danymi Narodowego Banku Polskiego, który podał, iż w pierwszym półroczu tego roku obcokrajowcy pracujący w Polsce przesłali za granicę 12,4 mld zł, to jest o 38 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2020.

Rp.pl przypomina, że według danych z października składki na ZUS odprowadzało 872 tys. cudzoziemców w tym 636 tys. Ukraińców, co oznacza wzrost o 24 proc. w ciągu dwóch lat w przypadku samych tylko obywateli Ukrainy.

