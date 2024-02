Mateusz Morawiecki popiera liberalizację przepisów aborcyjnych

Były premier z ramienia Prawa i Sprawiedliwości publicznie poparł rozszerzenie możliwości eliminacji dzieci nienarodzonych i twierdzi, że taka opcja może mieć zwolenników w byłej partii rządzącej.

Morawiecki odniósł się na środowej konferencji prasowej do wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni, że w koalicji rządzącej jest plan aby liberalizacją przepisów antyaborcyjnych zająć się już na najblizszym posiedzeniu izby niższej polskiego parlamentu. Wśród rozpatrywanych projektów ustaw ma się znaleźć ten złożony przez klub parlamentarny Hołowni – Trzecią Drogę. I właśnie ten projekt może liczyć na poparcie byłego premiera z ramienia PiS.

“Popieram pomysł Trzeciej Drogi powrotu do kompromisu aborcyjnego, powrotu do tego, co obowiązywało w Polsce przez 30 lat. Tak, ja to popieram.” – powiedział Morawiecki. Jak dodał Hołownia może liczyć nie tylko na jego głos – “jest sporo kolegów i koleżanek w PiS, którzy również to popierają”.

Były premier zaznaczył jednak, że w przypadku głosowania nad kwestiami aborcji PiS nie wprowadzi w swoim klubie parlamentarnym dyscypliny partyjnej – “to oczywiście kwestia sumienia. Jeśli dojdzie do takiego głosowania w Sejmie, ja będę popierał powrót do takiego kompromisu” – przytoczył portal TVP Info.

To za rządów PiS Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą aborcji eugenicznej, czyli zabijania dziecka nienarodzonego ze względu na jego poważne, trwałe schorzenie. Wyrok wydany w 2020 r. spowodował masowe wystąpienia uliczne zwolenników aborcji eugenicznej w całej Polsce i doprowadził do spadków notowań sondażowych PiS.

