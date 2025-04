UE grozi prezydentowi Serbii w kwestii wizyty w Moskwie

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał w poniedziałek do „reformy” Autonomii Palestyńskiej tak, by mogła ona przejąć kontrolą nad Strefą Gazy.

Macron zadzwonił do prezydenta Autonomii Mahmuda Abbasa w poniedziałek, po ogłoszeniu w zeszłym tygodniu, że Francja może podjąć bezprecedensowy krok uznania państwa palestyńskiego w nadchodzących miesiącach, co wywołało gniew Izraela. „Francja jest w pełni zmobilizowana, aby uzyskać uwolnienie wszystkich zakładników [wziętych przez Hamas], powrót trwałego zawieszenia broni i natychmiastowy dostęp pomocy humanitarnej do Gazy” — Macron napisał na X po rozmowie telefonicznej z Abbasem.

„Niezbędne jest ustalenie ram na następny dzień: rozbrojenie i odsunięcie Hamasu na boczny tor, zdefiniowanie wiarygodnego rządu i reforma Autonomii Palestyńskiej” – uznał francuski prezydent, którego słowa przytoczył we wtorek portal New Arab. Według niego - "Powinno to umożliwić postęp w kierunku rozwiązania politycznego w postaci dwóch państw, z myślą o konferencji pokojowej w czerwcu, w służbie pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich”.