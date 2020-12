PSL zgłosił kandydata na RPO wspólnie z Konfederacją

Wspólnym kandydatem Konfederacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego na rzecznika praw obywatelskich ma być liberalny prawnik i publicysta Robert Gwiazdowski.

Jako pierwszy informację o wspólnym kandydacie konserwatywnych liberałów i ludowców na stanowisko rzecznika praw obywatelskich podał portal Onet. Jest ona oparta na nieoficjalnym źródle. PSL i Konfederacja zgłosiły kandydaturę Roberta Gwiazdowskiego w poniedziałek lecz czekają z jej oficjalnym przedstawieniem do wtorku.

Przesunięcie spowodowane zostało przez deklarację Gwiazdowskiego, iż w poniedziałek nie może pojawić się w Sejmie. Swoje doświadczenie i plany działań jako ewentualny rzecznik praw człowieka przedstawi więc we wtorek.

Gwiazdowskim jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, praktykował jako adwokat. Jest także wykładowcą i profesorem Uczelni Łazarskiego. Jednak Gwiazdowski, jako ekspert liberalnego Centrum im. Adama Smitha, brał udział w bieżącej debacie publicznej komentując politykę finansową i gospodarczą kolejnych polskich rządów. Był też publicystą.

W 2019 r. Gwiazdowski próbował nawet bezpośredniego zaangażowania w politykę ogłaszając dążenie do organizacji ruchu Polska Fair Play, który mógłby wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie zdołał jednak sformułować nowej organizacji na tyle by była ona zdolna do rejestracji list wyborczych w całym kraju. Ostatecznie zarejestrowała je w 6 z 13 okręgów i zdobyła zaledwie 74 013 głosów (0,54 proc.). Wkrótce po wyborach Gwiazdowski ogłosił zakończenie działalność powołanego kilka miesięcy wcześniej ruchu.

