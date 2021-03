Kaczyński rozmawiał z Ziobrą „o sprawach fundamentalnych”

Poseł Solidarnej Polski Michał Woś ujawnił, że szef jego partii odbył rozmowę z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.

Woś wypowiadał się dla telewizji TVN poruszając temat relacji między główną partią rządzącą a Solidarną Polską, które od zeszłego roku są płaszczyzną poważnych napięć. Poseł tej ostatniej twierdzi jednak, że liderom udało się nawiązać dialog. „Wczoraj odbyła się bardzo konstruktywna rozmowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą, gdzie rozmawialiśmy o sprawach fundamentalnych, gdzie mieliśmy okazję przypomnieć nasz wspólny program, o co walczymy, o suwerenność, żeby decyzje były podejmowane w Warszawie, a nie Brukseli czy Berlinie” – słowa posła zacytował portal wPolityce.

Odnosząc się do napięć między koalicyjnymi partiami Woś stwierdził, że „co jakiś czas zdarzają się przesilenia, jak w dobrej rodzinie”. Zaznaczył jednak, iż „spotkanie [Kaczyńskiego z Ziobrą] było bardzo sensowne, pełne wzajemnego zrozumienia”.

Poseł Solidarnej Polski zasugerował jednocześnie, że nie we wszystkich kwestiach osiągnięto porozumienie – „Tym razem też mieliśmy do czynienia z przesileniem. Na pewno na tym spotkaniu wiele rzeczy zostało wyjaśnionych, część spraw wymaga jeszcze wyjaśnienia. O tym pewnie będą mówić panowie prezesi w tym czasie, który uznają za właściwy.” Wyraził też oczekiwania swojej partii – „fundamentem musi być powrót do umowy koalicyjnej, do tego, żeby były jasne mechanizmy rozwiązywania pewnych niedomówień, które siłą rzeczy się zdarzają przy tak dużym projekcie, dobrym projekcie”.

Zapytany o ewentualność zmiany na stanowisku premiera Woś podkreślił, że decyzja w tej sprawie należy do Prawa i Sprawiedliwości i jego władz, choć „zawsze mówiliśmy, że liderem ZP i osobą, która powinna być premierem, jest prezes Jarosław Kaczyński”. Zastrzegł dla swojej partii „prawo do oceny pewnych zachowań, działań i decyzji, także szkodliwych dla Polski”.

Woś nakreślił trzy scenariusze rozwoju sytuacji. Pierwszy to trwanie obecnej koalicji rządzącej – „na to umówiliśmy się z Polakami i tego chcemy dotrzymać. To jest nasze zobowiązanie z 2019 roku” – powiedział poseł SP dodając jednak – „przecież nic nie trwa wiecznie i dwa inne scenariusze zależą od decyzji naszego koalicjanta”.

Uznał, że w grę wchodzą także przyspieszone wybory lub wyszukanie sobie przez PiS innego koalicjanta, jednak jak uznał – „wartość jaką jest Zjednoczona Prawica i to, co przynieśliśmy Polsce jest warta podtrzymania tego, żebyśmy dalej mogli zmieniać Polskę”.

wpolityce.pl/kresy.pl