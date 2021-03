Pandemia koronawirusa (Kresowy Przegląd Tygodnia #21)

Więcej Polaków popiera pomysł zaostrzenia obostrzeń w przypadku wzrostu liczby zakażeń, niż się mu sprzeciwia; od czwartku obowiązują nowe obostrzenia; minister zdrowia nie wykluczył ich zaostrzenia; kanclerz Niemiec podjęła decyzję o wycofaniu się z planów wprowadzenia dodatkowych obostrzeń na okres Wielkanocy; Putin się zaszczepił; na Ukrainę wysłano pierwszą partię chińskiej szczepionki; Turcja rozpoczęła rozmowy ws. zakupu Sputnika V; partia Wolność i Solidarność wycofała z koalicji rządowej na Słowacji w związku z zakupem rosyjskiej szczepionki; Serbia przez dwa dni szczepiła za darmo cudzoziemców;

Pandemia koronawirusa

Z opublikowanego w sobotę sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że więcej Polaków popiera pomysł zaostrzenia obostrzeń w przypadku wzrostu liczby zakażeń, niż się mu sprzeciwia. Badani zostali zapytani, czy w przypadku dalszego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w Polsce rząd powinien ograniczyć swobodę poruszania się po kraju. Odpowiedź „tak” wskazało 45,4 proc. respondentów, a 36,9 proc. udzieliło odpowiedzi „nie”. Zdania nie ma w tej kwestii 17,7 proc. respondentów.

Minister zdrowia stwierdził na antenie RMF FM, że liczba zachorowań na Covid-19 powoduje, że stan jest krytyczny. „Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę patrząc i na statystki, i na regulacje, że to już nie jest ten czas, kiedy trzeba sobie udowadniać, jak obejść regulacje, bo to jest narażanie bezpieczeństwa siebie i najbliższych” – powiedział minister.

Niedzielski został zapytany o skuteczność dotychczasowych obostrzeń oraz o to, czy należy wprowadzić stan nadzwyczajny w Polsce. „Jak patrzę na porównania międzynarodowe dotyczące obostrzeń, które są stosowane u nas w Polsce i zagranicą to jedynym elementem, który odróżnia nas w poważny sposób, to zastosowanie godzin policyjnych, czyli całkowitego zakazu wychodzenia z domu” – odpowiedział. „Regulacyjnie my musielibyśmy takie obostrzenia wprowadzać poprzez ustawę” – dodał. Od czwartku w Polsce obowiązuje już szereg nowych obostrzeń.

Po decyzji wojewody o zwiększeniu liczby łóżek respiratorowych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, całe Mazowsze zostanie pozbawione możliwości wykonywania operacji raka płuca – pisze „Wprost”.

Kanclerz Niemiec podjęła decyzję o wycofaniu się z planów wprowadzenia dodatkowych obostrzeń na okres Wielkanocy – podała w środę niemiecka agencja prasowa dpa powołując się na uczestników spotkania premierów krajów związkowych z szefową rządu federalnego. Merkel miała przyznać, że decyzja o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń była błędem.

Prezydent Rosji Władimir Putin przyjął szczepionkę przeciw koronawirusowi.

„Dzięki wytrwałym wysiłkom ambasady pierwsza partia 1 915 000 szczepionek CoronaVac przeciwko COVID-19 zamówiona przez Ukrainę od chińskiej firmy Sinovac Biotech Ltd została wysłana na Ukrainę 25 marca 2021 roku” – napisała ambasada Ukrainy w Chinach na Facebooku.

Turcja rozpoczęła wstępne rozmowy w sprawie zakupu szczepionki Sputnik V z Rosji. Poinformował o tym w czwartek minister zdrowia Turcji Fahrettin Koca, dodając, że do końca maja Ankara otrzyma łącznie 100 milionów dawek szczepionek COVID-19 od różnych dostawców.

Partia Wolność i Solidarność wycofała się z koalicji rządzącej na Słowacji z powodu sporu o zakup rosyjskiej szczepionki na koronawirusa. Kryzys wybuchł, gdy trzy tygodnie temu wyszła na jaw tajna umowa dotycząca zgody Słowacji na zakup 2 milionów dawek rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi Sputnik V. Premier Matovič zawarł to porozumienie pomimo braku zgody między koalicjantami. Pierwsza partia szczepionek Sputnik V została dostarczona 1 marca br. samolotem transportowym na lotnisko w Koszycach.

Władze Serbii ogłosiły, że w dniach 27-28 marca na terytorium tego państwa nawet cudzoziemcy mogli zaszczepić się przeciwko koronawirusowi SARS CoV-2. Według niemieckiej gazety „Welt” tylko w sobotę z oferty tej skorzystało co najmniej kilka tysięcy obywateli sąsiednich państw: Czarnogóry, Macedonii Północnej, Bośni i Hercegowiny. Serbia okazuje się jednym z najskuteczniejszych państw w Europie pod względem tempa szczepień przeciwko koronawirusowi. Z siedmiu milionów mieszkańców tego bałkańskiego państwa przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało już około dwóch milionów.

Szybkiemu tempu szczepienia sprzyjało to, że Serbia, nie będąc członkiem Unii Europejskiej, całkowicie samodzielnie ukształtowała swoją politykę w kwestii nabywania szczepionek. Serbowie szybko zrejestrowali szereg różnych preparatów: nie tylko amerykańskiego Pfizera i brytyjski AstraZeneca, ale też rosyjski Sputnik V i chiński preparat produkcji Sinopharmu.

