„Otwarta konfrontacja militarna” – brytyjski wywiad o sytuacji w Rosji

Bunt Grupy Wagnera jest największym wyzwaniem dla państwa rosyjskiego w ostatnim czasie – ocenia brytyjski wywiad, pisząc o „otwartej konfrontacji militarnej”. Brytyjczycy uważają, że lojalność rosyjskich sił bezpieczeństwa będzie miała kluczowe znaczenie dla przebiegu kryzysu.

Brytyjski resort obrony podał w sobotniej aktualizacji wywiadowczej, że w sobotę rano spór między Grupą Wagnera a rosyjskim ministerstwem obrony przerodził się w otwartą konfrontację militarną. Brytyjski wywiad podkreśla, że wagnerowcy przekroczyli granicę Ukrainy z Rosją w co najmniej dwóch miejscach.

W piątek szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn przekazał, że oddziały regularnej rosyjskiej armii zaatakowały obóz najemników, co skutkowało licznymi ofiarami śmiertelnymi. Oświadczył, że zamierza „przywrócić sprawiedliwość” w siłach zbrojnych i wezwał, by nie okazywać mu sprzeciwu.

Z nagrań rozprzestrzenianych w mediach społecznościowych wynika, że szef grupy Wagnera wszedł w sobotę do budynków ministerstwa obrony Rosji w Rostowie nad Donem.

Brytyjski wywiad zwraca uwagę, że kolejne jednostki wagnerowców przemieszczają się na północ przez obwód woroneski, niemal na pewno w celu dotarcia do Moskwy. Brytyjczycy podają, że bardzo wiele dowodów wskazuje na walki między wagnerowcami a rosyjskimi siłami bezpieczeństwa. Część z nich prawdopodobnie pozostała bierna, ustępując wagnerowcom – czytamy.

„W nadchodzących godzinach lojalność rosyjskich sił bezpieczeństwa, a zwłaszcza rosyjskiej Gwardii Narodowej będzie miała kluczowe znaczenie dla przebiegu kryzysu. Stanowi to największe wyzwanie dla państwa rosyjskiego w ostatnim czasie” – wskazano w komunikacie.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 June 2023.

W sobotę rano Władimir Putin zaapelował do sił grupy Wagnera: „Apeluję do tych, którzy zostali popchnięci do prowokacji i wojskowej rebelii” – powiedział.

Putin dodał, „potrzebujemy jedności, konsolidacji i odpowiedzialności. Wszelkie wewnętrzne zawirowania są dla nas jako narodu śmiertelnym zagrożeniem dla naszej państwowości; to cios dla Rosji dla naszego narodu i naszych działań w obronie naszej ojczyzny. Takie zagrożenie spotka się z ostrą reakcją”.