Ostrzejsze kary dla gwałcicieli i pedofilów. Sejm przyjął nowelizację kodeksu karnego

Przyjęta przez Sejm nowelizacja Kodeksu karnego wyraźnie zaostrza kary za najcięższe przestępstwa, w tym za gwałty i pedofilię. Wprowadza tzw. bezwzględne dożywocie oraz konfiskatę aut pijanych kierowców. Projekt zeka na podpis prezydenta.

W środę Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji Kodeksu karnego, wprowadzającej m.in. ostrzejsze kary za najcięższe przestępstwa oraz możliwość konfiskaty aut pijanych kierowców. Nowe przepisy przyjęto głosami 229 posłów, przy sprzeciwie 206 i 10 głosach wstrzymujących się. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

Co ważne, jak podano w oficjalnym komunikacie ministerstwa sprawiedliwości, zmiany pozwolą sądom wymierzać elastyczne kary. Obecnie, możliwe jest orzekanie kar do 15 lat pozbawienia wolności, osobnej kary 25 lat więzienia i dożywotniego pozbawienia wolności. Nowelizacja Kodeks karnego wprowadza elastyczny wymiaru kar – do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocie.

Reforma ma wprowadzać m.in. bezwzględne „dożywocie”. Chodzi o karę dożywotniego więzienia bez możliwości warunkowego zwolnienia. Sąd będzie mógł orzec taką karę za czyn popełniony po wcześniejszym prawomocnym skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za przestępstwo o charakterze terrorystycznym na dożywotnie pozbawienie wolności albo pozbawienie wolności na co najmniej 20 lat. Będzie to też możliwie, jeżeli charakter i okoliczności czynu oraz postępowanie i charakter sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje „trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób”.

Skazani na dożywocie będą mogli ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 30 latach, a nie jak dotąd, po 25. Zwiększy się też okres przedawnienia karalności zabójstwa – z 30 do 40 lat.

Nowelizacja zaostrza też kary dla pedofilię, gwałty i przyjmowanie łapówek. Za gwałt na dziecku będzie grozić kara od 5 do 30 lat więzienia albo dożywotnie pozbawienie wolności (obecnie to od 3 do 15 lat więzienia). Taka sama kara będzie dotyczyć gwałtu ze szczególnym okrucieństwem (dziś do 15 lat więzienia)i zgwałcenia z następstwem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (obecnie od 2 do 12 lat). Natomiast za zgwałcenie z następstwem w postaci śmierci ofiary grozić będzie od 8 do 30 lat więzienia lub dożywocie (obecnie od 2 do 12 lat więzienia). Za gwałt na kobiecie ciężarnej, z posługiwaniem się bronią palną czy z utrwalaniem obrazu i dźwięku tego czynu grozić będzie od 3 do 20 lat więzienia.

Wobec przestępców seksualnych – recydywistów stosowane będzie nadzwyczajne zaostrzenie kary, czyli podwyższenie dolnej granicy kary pozbawienia wolności o połowę, a w przypadku występków – również podwyższenie górnej granicy o połowę. Co więcej recydywista seksualny będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu trzech czwartych kary. Gwałt na dziecku czy zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem nie będzie podlegać przedawnieniu.

W przypadku innych przestępstw seksualnych na szkodę małoletniego albo występków przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, jeśli górna granica kary przekracza 5 lat pozbawienia wolności, przedawnienie nastąpi najwcześniej, gdy ofiara ukończy 40. rok życia.

Jak podano. reforma podwyższa kary za poważne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Maksymalna kara za rozbój będzie wynosić nie 12, a 15 lat, natomiast za rozbój z użyciem broni – do 20 lat. Z 15 do 20 lat więzienia zostanie podwyższona górna granica kary za umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Dodajmy, że Nowelizacja wprowadza nowe typy przestępstw za czyny, które w części nie były karalne. Chodzi np. o przyjęcie zlecenia zabójstwa (2-15 lat więzienia) czy wymuszenia mienia poprzez szantaż (od roku do 10 lat pozbawienia wolności).

Ponadto, samochody będą mogły być konfiskowane nietrzeźwym kierowcom w trzech przypadkach. Po pierwsze, jeśli kierowca prowadzi samochód, mając nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi – niezależnie, czy spowodował wypadek drogowy czy nie. Po drugie, jeśli kierowca spowoduje wypadek będąc w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila). Ponadto, samochody mają być odbierane kierowcom -”recydywistom”, w przypadku ponownego przyłapania na jeździe w stanie nietrzeźwości.

Jeśli pijany kierowca nie był właścicielem pojazdu, to sąd orzeknie przepadek równowartości pojazdu sprzed wypadku. Gdy zniszczy prowadzone przez siebie auto, wówczas będzie musiał zapłacić Skarbowi Państwa równowartość rynkowej ceny pojazdu. Ponadto, za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu będzie grozić minimum 3 lata więzienia, a za spowodowanie śmierci – minimum 5 lat. Maksymalna kara za spowodowanie ciężkiego wypadku ma wynosić 16 lat.

Ponadto, podwyższono z 500 do 800 zł kwotę, od której kradzież przestaje być wykroczeniem a staje się przestępstwem.

„To zasadnicza zmiana polityki karnej wobec najgroźniejszych przestępców. I dobra wiadomość dla zwykłych, uczciwych ludzi, którzy mogą czuć się bezpieczniej. Przepisy wymierzone są w najgroźniejszych bandytów – morderców, gwałcicieli, pedofili i członków grup mafijnych. Dla nich to zła wiadomość” – powiedział na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

gov.pl / Kresy.pl