Orban spotkał się z Morawieckim i Kaczyńskim. „Razem jesteśmy siłą, w rozproszeniu słabością”

Premier Węgier Viktor Orban spotkał się w Warszawie z premierem Polski Mateuszem Morawieckim oraz liderem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim. Spotkanie odbyło się w czasie, gdy media spekulują nad przyszłością Fideszu w Europejskiej Partii Ludowej.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki i szef PiS Jarosław Kaczyński spotkali się z węgierskim premierem Viktorem Orbanem. Same informacje dotyczące spotkania są jak dotąd skąpe. Orban zamieścił w sieci zdjęcie ze spotkania, na którym pozuje z Kaczyńskim i Morawieckim na tle choinki. Wszyscy na fotografii są uśmiechnięci. Do zdjęcia dołączył komentarz w języku węgierskim: „Razem jesteśmy siłą, w rozproszeniu słabością”.

O spotkaniu poinformowało też PiS, poprzez swój oficjalny profil na Twitterze. We wtorek wieczorem zamieszczono na nim podobne zdjęcie do tego, jakie opublikował Orban. Nie podano żadnych szczegółów spotkania, poza tym, że „omawiano wspólne działania naszych partii [tj. PiS i Fidesz – red.] w polityce europejskiej oraz kwestię współpracy w kontekście konferencji o przyszłości Europy”.

Dziś odbyło się spotkanie Szefa @Fideszmpsz Viktora Orbana z Prezesem #PiS J. #Kaczyński oraz Premierem @MorawieckiM. Omawiano wspólne działania naszych partii w polityce europejskiej oraz kwestię współpracy w kontekście konferencji o przyszłości Europy. pic.twitter.com/4bP12AI7ww — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) January 7, 2020

Jak poinformował rzecznik Viktora Orbana, Bertalan Havasi, spotkanie odbyło się w Warszawie.

Część węgierskich mediów przypomina w ostatnim czasie, że coraz bardziej oczekuje się rozwiązania kwestii przyszłości partii Orbana w Europejskiej Partii Ludowej, szczególnie po tym, jak jej szefem został były polski premier i były szef Rady Europejskiej, Donald Tusk. Jest on wyraźnie niechętny Orbanowi. Decyzja w tej sprawie miałaby zapaś na początku lutego. Wiadomo, że komisja wyznaczona do oceny zachowania i działań Fideszu zakończyła już prace i ma przedstawić raport na temat węgierskiej partii rządzącej. Lewicowy dziennik „Nepszawa” pisze, że dokument jest już na biurku Tuska, który rzekomo zaczął już konsultacje z partiami należącymi do EPL, a za jakiś czas ma spotkać się z Orbanem.

Media węgierskie spekulują, że „euro-chadecy” mogą albo przedłużyć zawieszenie Fideszu w prawach członka partii lub opóźnić decyzję o parę miesięcy. Wykluczenie partii Orbana uznaje się za raczej mało prawdopodobne. Zakłada się, że prędzej Fidesz może, w ramach pewnego kompromisu, opuścić EPL, ale pozostać w jej frakcji w Parlamencie Europejskiej.

Jak podaje Politico, Orban ma poważnie rozważać opuszczenie EPL, co ma być tym bardziej prawdopodobne w świetle ostatnich wypowiedzi m.in.polityków Fideszu. Jednocześnie, kierownictwo tej partii ma rozważać dołączenie do PiS i frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, choć rzekomo pod warunkiem, iż partii Orbana zostanie zaproponowana wiodąca rola w tej eurogrupie.

