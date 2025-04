Premier Viktor Orbán wyraził zdecydowaną sprzeciw wobec przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Zaznaczył, odkreślił, że przyjęcie wschodniego sąsiada do struktur unijnych zniszczy Węgry i węgierskie rodziny oraz zniweczy osiągnięcia gospodarcze ostatnich 15 lat.

W piątek premier Orbán udzielił wywiadu radiu Kossuth, w którym odniósł się do bieżących spraw krajowych oraz międzynarodowych. Jednym z wątków było możliwe dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej.

Orbán zaznaczył, że choć każdy Węgier może mieć własne zdanie na temat tej kwestii, istotne jest, aby kraj miał wspólne stanowisko, które następnie zostanie przedstawione w Brukseli. „Chodzi o to, czy Ukraina zostanie przyjęta do Unii Europejskiej. Jeśli tak, będą konsekwencje, a jeśli tego unikniemy, będą również konsekwencje; to jest kluczowa kwestia” – powiedział premier Węgier Viktor Orbán.

Polityk powiedział również, że osobiście jest przekonany, że przyjęcie Ukrainy zniszczy Węgry i węgierskie rodziny oraz zniweczy osiągnięcia gospodarcze ostatnich 15 lat.

„Musimy walczyć, aby nikt nie musiał narażać wyników gospodarczych, aby Węgrzy nie musieli podejmować ryzyka związanego z rolnictwem i wielu ryzyk dla bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, jakie w przeciwnym razie wiązałoby się z członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej. To jest bitwa, która toczy się w Brukseli i będzie to najważniejsza i najdłuższa bitwa najbliższych kilku lat, a nie tylko kilku miesięcy” – premier Węgier Viktor Orbán

Odnosząc się do wojny na Ukrainie, Orbán wyraził przekonanie, że „Ukraina nie może wygrać tej wojny”, a członkostwo w UE nie powinno być używane jako narzędzie do rozwiązywania konfliktu.

Warto przypomnieć, że premier Węgier wielokrotnie wypowiadał się krytycznie o możliwości przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Pod koniec lutego polityk powiedział, że przystąpienie Kijowa w struktury unijne „zniszczy” kraj.

„Tu i teraz jest to nie do pomyślenia. To nas zniszczy. Po pierwsze, zniszczy węgierskich rolników i węgierskie rolnictwo, po drugie, zniszczy całą węgierską gospodarkę narodową, a ja nawet nie wyobrażam sobie, jak będziemy kontrolować przestępczość, która zaleje Węgry” – powiedział szef węgierskiego rządu.

Polityk określił Ukrainę mianem strefy buforowej między Rosją a krajami NATO. Wyraził opinię, że po zakończeniu wojny Kijów powróci do tej roli. Przywódca Węgier odniósł się też do kwestii ewentualnego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Orbán krytykuje również wsparcie militarne Ukrainy przez Unię Europejską. Na początku marca podczas wywiadu polityk powiedział, że dalsze finansowanie działań zbrojnych Kijowa stanowi zagrożenie dla stabilności gospodarczej Europy.

hungarytoday.hu/Kresy.pl