Orbán apeluje o szybkie członkostwo w UE dla Bośni i Hercegowiny

Węgry wspierają szybkie rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje bałkańskie, w tym Bośnię i Hercegowinę – oświadczył premier Węgier, Viktor Orbán.

W czwartek premier Węgier Viktor Orbán złożył wizytę w Sarajewie. Spotkał się tam z premier Bośni i Hercegowiny, Borjaną Kristo, etnicznie będącą bośniacką Chorwatką.

Po spotkaniu Orbán powiedział, że wojna na Ukrainie zwiększa znaczenie roli Bałkanów oraz, że, choć może brzmieć to dziwnie, to Unia Europejska potrzebuje Bałkanów, a nie odwrotnie. Dotyczy to też Bośni i Hercegowiny.

„Cokolwiek mówi się w Brukseli, opowiadamy się za szybkim przystąpieniem Bałkanów i Bośni i Hercegowiny do UE” – podkreślił Orbán. Dodał też, że Węgry nie popierają polityki opartej na sankcjach, bo to nigdy nie przynosi żadnych rezultatów.

Oświadczył też, że region ten jest ostatnią dużą rezerwą energetyczną Europy. Zdaniem szefa węgierskiego rządu, UE potrzebuje całego dynamizmu, jaki może uzyskać, ponieważ traci konkurencyjność. Zaznaczył, że ten proces trzeba odwrócić. „Potrzebujemy nowej dynamiki, nowych graczy” – powiedział.



The #EU needs the energy and dynamism of the Western Balkans. We must speed up the EU accession of the region! pic.twitter.com/6KlAEOn7fp

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 22, 2023