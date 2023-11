Nigeryjczyk chciał zarobić na przerzucie nielegalnych imigrantów. Wpadł przy granicy z Niemcami

Straż Graniczna zatrzymała kolejnego przemytnika imigrantów – Nigeryjczyka. Razem z nim zatrzymano czterech cudzoziemców, którzy zamierzali wbrew przepisom przedostać się do Niemiec.

W sobotę Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu kolejnego przemytnika imigrantów. “W środę 15 listopada funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach prowadząc kontrolę drogową w powiecie żarskim, na drodze prowadzącej do granicy z Niemcami zatrzymali osobowego chevroleta, którym kierował 23-letni Nigeryjczyk. Kierowca pomagał czterem obywatelom Erytrei w bezprawnym przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy. Obywatel Nigerii okazał do kontroli nigeryjski paszport wraz z polską wizą, która straciła ważność na początku zeszłego roku. Od ponad półtora roku cudzoziemiec nie zrobił nic, aby zalegalizować swój pobyt w Polsce” – czytamy.

SG podkreśla, że przemycani Erytrejczycy nie posiadali żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz legalność pobytu w Polsce. Zatrzymano za usiłowanie przekroczenia bez wymaganych dokumentów polsko-niemieckiej granicy.

“Podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali karze 8 i 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Dodatkowo wobec migrantów zostaną wydane decyzje zobowiązujące do ich powrotu. Do tego czasu, decyzją sądu, mężczyźni zostali umieszczeni w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców” – informuje Straż Graniczna.

Z kolei 23-letni kierowca został zatrzymany za udzielenie pomocy migrantom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. “Przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał karze roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. Niezależnie od tego, zasądzono przepadek korzyści majątkowej, uzyskanej za przerzut cudzoziemców, w wysokości 4200 złotych. Od kierowcy zabezpieczono także na poczet przyszłej kary kwotę 3700 złotych. Dodatkowo Nigeryjczyk otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu i do czasu opuszczenia naszego kraju został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców” – czytamy.

Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

nadodrzanski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl