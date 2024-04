Niemiecka prasa o masowej imigracji: negatywny wpływ na model społeczeństwa w Europie

Niemiecka prasa zwraca uwagę, że masowa imigracja ma negatywny wpływ na “liberalny model społeczeństwa w Europie”.

Specjalista prawa międzynarodowego Matthias Herdegen, kierownik katedry prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Bonn, udzielił wywiadu dla “Welt am Sonntag”. “Migracja tak wielu ludzi ma wpływ na nasz liberalny model społeczeństwa, co obserwuję z niepokojem. Widzimy od pewnego czasu, że napływ setek tysięcy ludzi zmienia panujące wyobrażenia o naszych podstawowych wartościach i prowadzi do zmiany poglądu na świat, co widać na przykładzie stosunku do Izraela. A w dodatku prowadzi do wzmocnienia politycznego marginesu – po prawej i po lewej stronie” – powiedział w opublikowanym w niedzielę materiale.

Wyraził opinię, że polityka migracyjna niemieckiego rządu przez długi czas sprawiała wrażenie “bezradnej i pozbawionej orientacji”, co doprowadziło do niezadowolenia w społeczeństwie, nawet w środowisku “mieszczańskiego centrum”.

Jego zdaniem problemem jest to, że ludzie, którzy dostali się do Europy, “pozostają tutaj na zawsze, nawet jeśli nie są osobami prześladowanymi”.

Herdegen zwrócił uwagę, że UE i Niemcy chcą utrzymać kontrolę nad migracją, ale nie mają jasnego stanowiska, jak postępować, aby pozostać w zgodzie ze zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego i “wartościami”. “Wykorzystuje to Kreml prowadząc za pomocą migrantów hybrydową wojnę z Zachodem” – podkreślił.

Dane Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) z listopada wskazywały, że niemieccy obywatele cztery razy częściej padają ofiarami przestępstw migrantów, niż na odwrót. W 2022 roku 47 923 Niemców padło ofiarą przestępstw, w których sprawcami byli migranci. To 18-procentowy wzrost w stosunku do roku wcześniejszego. Z kolei Niemcy byli sprawcami przestępstw wobec 12 061 imigrantów.

Wzrost przestępczości wśród imigrantów jest widoczny także w Polsce. Ponad 17 tys. przestępstw popełnili w ubiegłym roku przebywający w Polsce cudzoziemcy. Problemem jest głównie jazda po pijanemu i związane z tym łamanie zakazów sądowych. Zdaniem ekspertów, niektórzy imigranci czują się u nas bezkarnie.

Według danych z KGP, w 2023 roku przestępstwa w Polsce popełniło łącznie 17 278 przybyszów z zagranicy. To wzrost o 2,4 tys. w stosunku do 2022 roku, a zarazem pięć razy więcej niż dekadę temu. Statystyki pokazują, że przestępstw najczęściej dopuszczali się Ukraińcy (ponad 50 proc. obcokrajowców z zarzutami), a dalej Gruzini (ponad 2,7 tys.) i Białorusini (ponad tysiąc osób).

dw.com / Kresy.pl