Niemiecka policja zadowolona z decyzji MSW. Chodzi o kontrole na granicy z Polską

Niemiecka policja przyjęła z zadowoleniem słowa szefowej MSW Niemiec Nancy Faeser, która zapowiedziała kontrole na granicy z Polską.

Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Nancy Faeser (SPD) przyznała w piątek, że jest otwarta na możliwość czasowego wprowadzenia kontroli granicznych na granicach z Polską i Czechami. Wcześniej sprzeciwiała się temu pomysłowi. Przewodniczący związku zawodowego policji (GdP) Jochen Kopelke ocenia, że to właściwe podejście. “Musimy skupić się przede wszystkim na zwalczaniu przestępczości przemytniczej opartej na gangach, co jest kluczem do ograniczenia nielegalnej migracji” – oświadczył, cytowany w sobotę przez portal Deutsche Welle.

Podkreślił, że stałe kontrole graniczne nie są możliwe ze względu na koniczność angażowania personelu i technologii. Jego zdaniem, nie doprowadziłyby też z uwagi na obowiązujące w UE prawo do spadku liczby osób ubiegających się o azyl.

Wyraził opinię, że zamiast tego należy podjąć konsekwentne działania właśnie przeciw gangom przemytników ludzi. “Informacje o strukturach gangów i przepływach pieniędzy można uzyskać jedynie wtedy, gdy rozpracuje się gangi przemytnicze, a zaczyna się od informacji z tymczasowych punktów kontrolnych” – wskazał Kopelke.

“Chcemy prowadzenia międzynarodowych śledztw wraz z naszymi partnerami w Polsce, Czechach i innych krajach UE. Do tego potrzebna jest nam również wiedza o nadzorze” – dodał.

Jak pisaliśmy, MSW Saksonii domaga się od rządu Niemiec wprowadzenia kontroli na granicy z Polską z powodu wzrostu liczby nielegalnych imigrantów, a premier Turyngii twierdzi, że gminy tego landu są „u kresu możliwości” w przyjmowaniu migrantów. Prezydent Frank-Walter Steinmeier uważa, że dotyczy to całego państwa.

Przypomnijmy, że na początku września br. „Bild” pisał, że w Niemczech każdego dnia zatrzymywanych jest średnio 600 nielegalnych migrantów, z których większość przybyła od strony Polski. Niemieccy policjanci uważają, że niezbędne są kontrole stacjonarne.

Łącznie, od stycznia do sierpnia 2023 roku do Niemiec przybyło nielegalnie ponad 71 tysięcy osób, czyli prawie 58 proc. więcej niż w tym samym okresie 2022 roku i o 145 proc. więcej niż w 2021 roku. Tym samym, codziennie zatrzymywanych jest 600 migrantów. Nie wiadomo jednak, ilu osobom udaje się przedrzeć do Niemiec.

Pod koniec sierpnia informowaliśmy, że jak pisały niemieckie dzienniki, sytuacja na granicy z Polską w kontekście nielegalnej imigracji staje się coraz trudniejsza. Premier Saksonii uważa, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli.

dw.com / Kresy.pl