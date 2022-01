Niemcy o terminie certyfikacji Nord Stream 2

Pandemia rozhuśtała ceny, warunki płacowe i produktowe. To oznacza, że mamy wysokie ceny, zwłaszcza gazu - oświadczył w niedzielę na kongresie rolniczym premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że obniżona stawka VAT na paliwa będzie obowiązywać "co najmniej do żniw", które przypadają w wakacje. Premier zaapelował do KE, by wydała zgodę na dopłaty do nawozów z budżetu krajowego.