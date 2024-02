Niemcy i Ukraina podpisały porozumienie ws. bezpieczeństwa

W ramach porozumienia ws. bezpieczeństwa, Niemcy zapewnią Ukrainie długoterminowe wsparcie wojskowe i szkolenia, by pomóc Ukraińcom zbudować nowoczesną armię. W razie jakiejkolwiek agresji Rosji w przyszłości, Niemcy mają udzielić Ukrainie szybkiej pomocy, w tym dostarczenie nowoczesnego sprzętu.

W piątek podczas wizyty ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Berlinie i jego spotkania z kanclerzem Olafem Scholzem, Niemcy i Ukraina podpisały porozumienie w zakresie bezpieczeństwa.

Jak powiedział kanclerz Scholz dokument, liczący 10 stron, zobowiązuje Niemcy do wspierania Ukrainy w jej obronie przeciwko rosyjskiej inwazji „tak długo, jak będzie to konieczne”, a także do pomagania władzom w Kijowie „w budowaniu nowoczesnych, odpornych sił zbrojnych, by odstraszyć wszelkie przyszłe ataki”. Porozumienie zakłada też dążenie do „pełnego przywrócenia” integralności terytorialnej Ukrainy.

Zełenski powiedział z kolei, że szczegóły porozumienia „są bardzo konkretne i obejmują długoterminowe wsparcie”, co jego zdaniem jest oznaką, że zachodni sojusznicy rozumieją, że Ukraina ostatecznie zostanie członkiem NATO. „Ukraina będzie w NATO, to dla mnie jasne” – powiedział Zełenski.

Porozumienie zakłada też, że jeśli Ukraina zostanie kiedykolwiek ponownie zaatakowana przez Rosję , to Niemcy udzielą jej „szybkiej i stałej pomocy w zakresie bezpieczeństwa”, w tym w formie „nowoczesnego sprzętu wojskowego obejmującego wszystkie domeny”.

Ponadto, kanclerz Scholz ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, wart 1,1 mld euro. W skład tzw. pakietu monachijskiego wchodzi m.in. 36 samobieżnych armatohaubic, 120 tys. sztuk pocisków artyleryjskich kal. 122 mm, dwa systemy obrony powietrznej Skynex oraz 100 dodatkowych rakiety dla systemów przeciwlotniczych IRIS-T SLS.

Według agencji Reuters, drugi ze Skynex-ów ma zostać dostarczony w przyszłym roku. Podaje też, że armatohaubice PzH 2000 zostaną dostarczone dopiero w latach 2026-2027, po 18 sztuk rocznie.

Czytaj również: Niemcy nie nadążają z produkcją broni i amunicji dla Ukrainy

Scholz powiedział też, że całkowita pomoc wojskowa Niemiec dla Ukrainy, w tym przyszłe zobowiązania i wsparcie dostarczane za pośrednictwem UE, wyniosła około 28 miliardów euro. Zaznaczył, że czyni to Niemcy drugim po USA krajem pod względem pomocy wojskowej dla Kijowa. Kanclerz wezwał w tym kontekście Kongres USA, do zatwierdzenia nowego, wielomiliardowego pakietu pomocowego dla Ukrainy. Ogłosił też, że Niemcy zwiększają produkcję broni, aby nie tylko lepiej wspierać Ukrainę, ale także zapewnić sobie bezpieczeństwo.

„Jeśli musimy się bronić, to musimy być w stanie to zrobić własnymi środkami” – powiedział szef niemieckiego rządu. „To, co robimy teraz ze względu na Ukrainę, jest także ważnym zobowiązaniem na rzecz naszego własnego bezpieczeństwa i przyszłości” – dodał.

„Nasza umowa o bezpieczeństwie z Ukrainą ma charakter historyczny. Po raz pierwszy w swojej historii Republika Federalna Niemiec występuje w roli państwa-gwaranta” – oświadczył z kolei niemiecki minister obrony Boris Pistorius.

Przeczytaj: Polska traci, Niemcy zyskują – Ukraińcy wskazali kraje, które najbardziej pomagają Ukrainie [SONDAŻ]

Czytaj także: Niemcy chcą oszczędzać kosztem Ukrainy. Wyciekł dokument

W połowie listopada ub. roku Biuro Prezydenta Ukrainy poinformowało rozpoczęciu pierwszej rundy negocjacji w sprawie dwustronnej umowy o gwarancjach bezpieczeństwa z Niemcami. Pod koniec stycznia br. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że Berlin i Kijów mogą wkrótce dojść do porozumienia w sprawie zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z Deklaracją Ramową Grupy Siedmiu przyjętą na szczycie NATO w lipcu 2023 roku.

Politico / Reuters / Kresy.pl