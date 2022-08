Nielegalne transporty odpadów z Holandii i Niemiec. Łącznie 34 tony

Zgorzeleccy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej po raz kolejny zatrzymali transport z nielegalnymi odpadami na autostradzie A4 w Jędrzychowicach – poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we wtorek. W naczepie TIR-a wykryto 9 ton zużytych opon do samochodów ciężarowych. Kierowca wiózł odpady z Holandii do odbiorcy na Śląsku. Kilka dni wcześniej, funkcjonariusze KAS zatrzymali inny transport – ciężarówkę, która jechała z Niemiec do polskiego odbiorcy, znajdowały się w niej odpady pyłu żelaza oraz jego stopów (25 ton).

Służba Celno-Skarbowa skontrolowała TIR-a w w Jędrzychowicach. Kierowca wiózł odpady z Holandii do odbiorcy na Śląsku. Transport odpadów nie został zgłoszony, a samochód nie posiadał oznakowań wymaganych przy przewozie odpadów.

„Odbiorca nie posiadał wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów i nie był w stanie dokonać ich odzysku lub unieszkodliwienia w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) uznał transport za nielegalne przemieszczanie odpadów. Naczepę wraz z towarem zajęto do dalszego postępowania karnego” – wskazano we wtorkowym komunikacie.

Kierowcę ukarano trzema mandatami karnymi na łączną kwotę 5 400 zł, przewoźnik w postępowaniu administracyjnym zagrożony jest łączną karą w wysokości 26 tys. zł, odbiorca w postępowaniu administracyjnym karą minimalną w wysokości 20 tys. zł, a w postępowaniu prowadzonym przez WIOŚ w wysokości od 50 tys. do 500 tys. zł.

Kilka dni wcześniej, funkcjonariusze z KAS zatrzymali inny transport – ciężarówkę, która jechała z Niemiec do polskiego odbiorcy, znajdowały się w niej odpady pyłu żelaza oraz jego stopów (25 ton).

Niemiecka prasa informowała w maju, że nielegalne odpady z Niemiec i innych krajów zachodnich zalewają Polskę, zatruwając środowisko naturalne. Interes jest bardzo opłacalny, ryzyko wpadki znikome, a kary niskie – zwracał uwagę dziennik „Berliner Zeitung”.

Wiceminister środowiska Jacek Ozdoba poinformował w styczniu, że w wyniku szeroko zakrojonej inwentaryzacji zlokalizowano 400 miejsc nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych w Polsce.

Zobacz także: KAS zapobiegła przywozowi do Polski 24 ton nielegalnych odpadów [+VIDEO]

dolnoslaskie.kas.gov.pl / Kresy.pl