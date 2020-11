Na granicy Białorusi z Rosją zauważono rosyjskie systemy rakietowe [+WIDEO]

Około godziny 16:00 31 października w pobliżu granicy rosyjskiej w obwodzie witebskim czytelnik portalu tut.by zauważył i nagrał dwa dość duże pojazdy wojskowe. Wyglądają one na nadbrzeżne systemy rakietowe Bastion na podwoziu MZKT-7930.

Wiele egzemplarzy sprzętu wojskowego produkcji rosyjskiej lub białoruskiej może być na wyposażeniu armii zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i Republiki Białorusi, ale z Bastionem sytuacja przedstawia się inaczej – nadbrzeży system rakietowy nie ma żadnych zadań do wykonywania w śródlądowym kraju jakim jest Białoruś, więc najprawdopodobniej należy on do Rosjan.

Zdecydowana większość zbudowanych Bastionów służy w rosyjskich flotach (Morze Bałtyckie, Morze Czarne, Północne lub Pacyfik). Tylko kilka systemów rakietowych zostało wyeksportowanych do krajów Azji lub Ameryki Łacińskiej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Bastion to dość nowoczesna technologia, system rakietowy wszedł do służby zaledwie 10 lat temu. Uzbrojony jest w Onyksy, najpopularniejsze uniwersalne pociski przeciwokrętowe w Rosji. Jedna salwa Bastionu to 24 wystrzelone pociski.

System w stan pogtowia postawiony może zostać w niespełna pięć minut. Jeden Bastion jest w stanie zablokować linię brzegową o długości ponad 600 kilometrów. Rosjanie dysponują także bardziej nowoczesnymi systemami – Balami – które zaprezentowano w czerwcu na Paradzie Zwycięstwa w Moskwie.

Na Białorusi Bastion prawdopodobnie był w związku z pracami naprawczymi. Podwozie MZKT opracowane i stworzone zostało przez białoruskich specjalistów.

CZYTAJ TAKŻE: Białoruś: czterech anarchistów zatrzymano na granicy z Ukrainą

Kresy.pl / tut.by