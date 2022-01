Korea Północna testowała rakiety. „System precyzyjnie uderzył w cel”

W poniedziałek Korea Północna wystrzeliła dwa taktyczne pociski kierowane. Poinformowała o tym północnokoreańska państwowa agencja prasowa KCNA. To piąty w tym roku test rakietowy przeprowadzony przez Koreę Północną. Zdaniem Pjongjangu „system precyzyjnie uderzył w cel”.

Korea Północna poinformowała we wtorek, że dzień wcześniej testowała „taktyczne pociski kierowane”, które są pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu. Zdaniem Pjongjangu „system precyzyjnie uderzył w cel” – podaje CNN. Test został przeprowadzony przez Akademię Nauk Obronnych mieszczącą się na zachodzie kraju. Także wojsko Korei Południowej poinformowało w poniedziałek, że Korea Północna wystrzeliła z lotniska w stolicy Pjongjangu dwa pociski balistyczne krótkiego zasięgu.

Państwowa północnokoreańska agencja KCNA podała, że „ogień próbny miał na celu selektywną ocenę taktycznych pocisków kierowanych oraz weryfikację dokładności systemu uzbrojenia”. „Potwierdzono dokładność, bezpieczeństwo i skuteczność działania tego systemu uzbrojenia” – napisała agencja.

W piątek KRLD przetestowała z kolei pociski balistyczne krótkiego zasięgu zainstalowane na platformie kolejowej.

W czwartek amerykańska ambasador przy ONZ ujawniła, że USA chcą przekonać członków Rady Bezpieczeństwa do nałożenia kolejnych sankcji na Koreę Północną. Ma to związek z ostatnimi próbami rakietowymi.

11 stycznia br. Korea Północna także przeprowadziła test rakietowy. Południowokoreańska armia uważa, że Pjongjang dokonał próby pocisku balistycznego, który wpadł do morza.

Również na początku stycznia br. Korea Północna przeprowadziła test broni rakietowej. Pocisk spadł w Morze Japońskie. Pocisk wystartował z prowincji Jagang położonej przy granicy z Chinami.

W październiku Korea Północna miała przeprowadzić test nowej rakiety balistycznej, wystrzeliwanej z okrętu podwodnego.

We wrześniu 2021 południowokoreańscy wojskowi poinformowali, że Korea Północna wystrzeliła w kierunku morza dwa rakietowe pociski balistyczne. Wcześniej Pjongjang podał, że przeprowadzono testy rakiety manewrującej.

W marcu ub. roku Korea Północna ogłosiła, że przeprowadziła test „taktycznego pocisku kierowanego nowego typu”. Była to pierwsza próba rakiet balistycznych tego kraju od prawie roku i pierwsza od czasu, gdy Joe Biden został prezydentem USA. Biden poinformował wówczas, że Stany Zjednoczone „odpowiednio zareagują”. Do potępienia testu dołączyła się Korea Południowa i Japonia.

Jak pisaliśmy, w styczniu ub. roku podczas parady wojskowej Korea Północna pokazała nowe rakiety balistyczne – odpalane z okrętów podwodnych oraz krótkiego zasięgu. Zdaniem komentatorów, był to pokaz siły przed zmianą rządu w USA. Państwowe, północnokoreańskie media w propagandowym tonie podały, że w paradzie uczestniczyły m.in. „prototypowe czołgi” oraz „ultra-nowoczesne” rakiety taktyczne i samobieżne systemy artyleryjskie, a także systemy rakietowe zdolne do „całkowitego unicestwiania przeciwników (…) poza terytorium” kraju. Podkreślono też obecność „najpotężniejszej broni świata, rakiety balistycznej odpalanej z okrętu podwodnego”. Wcześniej, w październiku 2019 roku Korea Północna przetestowała taki pocisk – Pukguksong-3 został wystrzelony z „platformy podwodnej”, jak podaje Reuters, po bardzo stromej trajektorii. Północnokoreańskie media twierdziły, że gdyby była to zwykła trajektoria, to w zasięgu rakiety byłaby cała Korea Południowa, a także Japonia.

Media zaznaczają, że w listopadzie 2017 roku Korea Północna przeprowadziła testy międzykontynentalnej rakiety balistycznej, która ma być zdolna do trafienia w cel na niemal całym terytorium USA. Jednak od tamtego czasu KRLD koncentruje się raczej na testowaniu rakiet krótszego zasięgu. Zdaniem analityków, w założeniu to właśnie ta broń miałaby odegrać główną rolę w razie konfliktu z Koreą Południową czy Japonią. Ponadto, Korea Północna ogłosiła w tym roku, że dąży do miniaturyzacji swoich głowic jądrowych, które mogłyby wówczas zostać zastosowane w taktycznych systemach rakietowych.

