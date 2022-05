„Musimy być gotowi” – kongresmen o użyciu armii USA na Ukrainie

Zgoda na wydanie przez prezydenta rozkazu użycia sił zbrojnych nie oznacza, że USA zamierzają ich użyć na Ukrainie, lecz da Joe Bidenowi środek nacisku, będzie też działaniem odstraszającym Rosję – oświadczył w niedzielę kongresmen Partii Republikańskiej Adam Kinzinger. „Powinniśmy być na to gotowi” – powiedział.

Kinzinger jest inicjatorem przyjęcia przez Kongres rezolucji, która pozwala prezydentowi na wydanie rozkazu użycia sił zbrojnych w sytuacji, gdyby Rosja użyła broni masowego rażenia na Ukrainie. Kongresmen podkreślił w rozmowie ze stacją CBS, że nie oznacza to, iż USA zamierzają interweniować zbrojnie na Ukrainie, lecz nie należy także uciekać od rozmawiania o tym.

„(Rezolucja) nie zmusza prezydenta do tego. (…) Daje mu to większą elastyczność, ale także stanowi czynnik odstraszający dla Władimira Putina. Jeśli Władimir Putin będzie chciał eskalować konflikt z Zachodem, zrobi to. Łatwo jest mu to zrobić. Myślę, że to, co robimy teraz z dostawami (broni), Lend-Lease i finansowaniem, jest właściwe. Ale może nadejść moment, w którym będziemy musieli uznać (sytuację). Przed II wojną światową były momenty, w których nikt nie chciał się angażować, ale w końcu zdano sobie sprawę, że trzeba. Mam nadzieję, że nie dojdziemy do tego punktu, ale jeśli tak się stanie, powinniśmy być na to gotowi” – powiedział.

W czwartek prezydent Joe Biden poprosił Kongres o 33 miliardy dolarów na finansowanie pomocy humanitarnej i wojskowej dla Ukrainy do września tego roku. Ogromny wniosek o finansowanie obejmuje ponad 20 miliardów dolarów na broń, amunicję i inną pomoc wojskową, a także 8,5 miliarda dolarów na bezpośrednią pomoc gospodarczą dla rządu i 3 miliardy dolarów na pomoc humanitarną.

Senator Partii Demokratycznej Chuck Schumer oświadczył w niedzielę, że doda do ustawy klauzulę, która umożliwi Stanom Zjednoczonym konfiskatę aktywów rosyjskich oligarchów i przekazanie pochodzących z nich pieniędzy Ukrainie.

Informowaliśmy, że Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zdecydowanie poparła w czwartek przepisy, które ułatwią eksport sprzętu wojskowego na Ukrainę, ożywiając „Ustawę Lend-Lease” z okresu II wojny światowej.

„Dzisiaj Ukraińcy stoją na pierwszej linii frontu w walce o demokrację i przeciwko tyranii, a USA muszą zapewnić im wszelkie możliwe środki pomocy humanitarnej i wojskowej” – powiedziała przedstawicielka Demokratów Mary Gay Scanlon, wzywając do poparcia ustawy.

Ustawa pozwala Stanom Zjednoczonym na dostarczanie sprzętu na Ukrainę z technicznym wymogiem zapłaty w późniejszym terminie, zasadniczo oddając go rządowi Kijowa.

cbsnews.com / pap / Kresy.pl