Brytyjski resort obrony: Ponad 25 proc. rosyjskich oddziałów na Ukrainie niezdolnych do walki

Ponad 25 proc. jednostek zaangażowanych przez Rosję do inwazji na Ukrainę stała się prawdopodobnie niezdolna do dalszej walki. Odbudowa niektórych z nich zajmie lata – przekazał w poniedziałek resort obrony Wielkiej Brytanii. Niektóre z najbardziej elitarnych jednostek rosyjskich, w tym Siły Powietrznodesantowe, WDW, miały ponieść największe straty.

Na początku konfliktu Rosja zaangażowała ponad 120 batalionowych grup taktycznych, co stanowiło około 65 proc. jej wszystkich lądowych sił bojowych – napisano w poniedziałkowym komunikacie brytyjskiego resortu obrony. „Prawdopodobnie ponad jedna czwarta tych jednostek stała się obecnie nieefektywna bojowo. Niektóre z najbardziej elitarnych jednostek rosyjskich, w tym Siły Powietrznodesantowe, WDW, poniosły największe straty. Odbudowa tych sił zajmie Rosji prawdopodobnie lata” – dodano.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 May 2022

