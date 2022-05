„Naruszenie przestrzeni powietrznej” – Dania wzywa ambasadora Rosji

Dania wezwała ambasadora Rosji w Kopenhadze do stawienia się w MSZ kraju. Ma to związek z naruszeniem przestrzeni powietrznej Danii przez rosyjski samolot wojskowy, do którego doszło w piątek. Samolot naruszył także przestrzeń powietrzną Szwecji. „W obecnej sytuacji jest to całkowicie nie do przyjęcia, to niezwykle niepokojące” – podkreślił szef duńskiego resortu dyplomacji.

Rozmowa z rosyjskim dyplomatą odbędzie się w poniedziałek. „Kolejne naruszenie przez Rosję duńskiej przestrzeni powietrznej. W obecnej sytuacji jest to całkowicie nie do przyjęcia, to niezwykle niepokojące” – napisał w niedzielę na Twitterze szef MSZ Danii Jeppe Kofod.

Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022

Przypomnijmy, że w piątek wieczorem rosyjski samolot typu AN-30 naruszył przestrzeń powietrzną Szwecji i Danii. Szwedzkie samoloty bojowe śledziły incydent, rosyjski samolot został sfotografowany.

„To jest całkowicie nie do przyjęcia, oczywiście odpowiemy kanałami dyplomatycznymi” – podkreślał minister obrony Szwecji Peter Gultqvist.

Także w czerwcu ubiegłego roku w pobliżu bałtyckiej wyspy Bornholm doszło do dwóch naruszeń duńskiej przestrzeni powietrznej przez siły powietrzne Federacji Rosyjskiej. W związku z incydentami poderwane zostały duńskie myśliwce F-16. Duński MSZ wezwał także wtedy ambasadora Rosji.

