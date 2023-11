Media: Franciszek chce ukarać kard. Burke’a – powodem krytyka synodalności i działań papieża

Jak podaje agencja AP, papież Franciszek zdecydował się „ukarać jednego ze swoich najwyżej postawionych krytyków”, kard. Raymonda Burke’a. Według dwóch źródeł agencji informacyjnej, kardynał miałby stracić emeryturę i prawo do dotowanego mieszkania w Watykanie.

Według jednego z rozmówców AP, podczas spotkania Kurii Rzymskiej w dniu 20 listopada br. Franciszek powiedział, że podejmuje działania przeciwko kard. Burke’owi, ponieważ ten jest źródłem „braku jedności” w Kościele. Drugi rozmówca relacjonuje, że Ojciec Święty miał wówczas zapowiedzieć, że pozbawi amerykańskiego purpurata dotychczasowych przywilejów, w postaci posiadania dotowanego mieszkania w Watykanie i emerytury, co przysługuje mu jako emerytowanemu kardynałowi. Agencja zaznacza, że hierarcha przez większość czasu przebywa w USA, w założonym przez niego Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w stanie Wisconsin, z którego pochodzi.

Sekretarz kardynała pytany o sprawę przez AP oświadczył, że jak dotąd kard. Burke nie otrzymał żadnego powiadomienia o tym, by zostały podjęte w jego sprawie jakieś kroki. Rzecznik Watykanu Matteo Bruni powiedział w rozmowie z Associated Press, że„nie ma na ten temat nic szczególnego do powiedzenia”.

Wcześniej o sprawie napisała „La Nuova Bussola Quotidiana”. Jej redaktor naczelny, Riccardo Cascioli zapewnia, że jest całkowicie pewien wiarygodności swoich źródeł.

75-letni kardynał Raymond Leo Burke to były prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, znany m.in. z otwartej krytyki tez i postulatów wzbudzającej poważne kontrowersje tzw. niemieckiej drogi synodalnej, jak również różnych poczynań papieża Franciszka, szczególnie w kwestii teologii moralnej. Krytykuje dopuszczanie do Komunii świętej rozwodników w powtórnych związkach, a także jest współautorem słynnych „dubiów”, zapytań do papieża z 2016 roku, wysłanych w odpowiedzi na publikację adhortacji Amoris laetitia. W ostatnim czasie wraz z czterema innymi kardynałami wysłał do Ojca Świętego kolejne dubia, dotyczące m.in. błogosławienia związków LGBT czy kapłaństwa kobiet.

Przeczytaj: Znani kardynałowie za usunięciem z urzędu biskupów popierających błogosławienie związków homoseksualnych

Czytaj także: Watykan: można udzielać Komunii św. rozwodnikom w nowych związkach

W październiku br., tuż przed początkiem synodu o synodalności w Rzymie, kard. Burke wystąpił na organizowanej w tym mieście konferencji „The Synodal Babel”. Skrytykował na niej wizję „Kościoła synodalnego”, prezentowaną przez papieża oraz promowane przez niego zmiany w Kościele.

„Niestety jest bardzo jasne, że wzywanie Ducha Świętego przez niektórych ma na celu przedstawienie programu, który jest bardziej polityczny i ludzki niż kościelny i Boski” – mówił wówczas kardynał. „„Owce zależą od odwagi duszpasterzy, którzy muszą je chronić przed trucizną zamieszania, błędów i podziałów”.

Część mediów zwraca uwagę, że pierwsze doniesienia o możliwych sankcjach wobec kardynała Burke’a pojawiły się kilka tygodni temu, jeszcze zanim Watykan ogłosił odebranie diecezji Tyler innemu hierarsze z USA, bp. Josephowi Stricklandowi. Hierarcha krytykował Synod i liberalne zmiany w Kościele.

AP / Pch24.pl / Kresy.pl