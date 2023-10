Media: Biały Dom ujawnił tożsamość żołnierzy amerykańskich sił specjalnych w Izraelu

W czwartek Biały Dom opublikował zdjęcia przedstawiającego prezydenta Bidena spotykającego się z żołnierzami amerykańskimi w Izraelu bez ukrywania ich tożsamości – poinformował portal Sky News.

Chociaż konto Białego Domu usunęło zdjęcie wkrótce po udostępnieniu go na Instagramie, użytkownicy X oskarżyli zespół Bidena o niebezpieczny błąd, oskarżając administrację o „naruszenie tożsamości” żołnierzy podczas ich pobytu w Izraelu w obliczu ataku Hamasu na kraj sojuszniczy USA.

Dziennikarz Sam Shoemate udostępnił zmienione zdjęcie postu, twierdząc, że Biały Dom udostępnił je bez zasłaniania twarzy osób, które wyglądały na członków sił specjalnych.

Napisał: „Zespół medialny Whitehouse udostępnił wczoraj wieczorem to zdjęcie bez zamazywania ani cenzurowania twarzy operatorów „Delta Force” (CAG). Usunęli go godzinę później, po tym jak obejrzały go już setki tysięcy osób. To ogromna porażka administratora Bidena”.

Podpis pod oryginalnym postem Białego Domu brzmiał: „W Izraelu prezydent Biden spotkał się ze służbami ratowniczymi, aby podziękować im za ich odwagę i pracę, którą wykonują w odpowiedzi na ataki terrorystyczne Hamasu”.

Podczas czwartkowej odprawy Departamentu Obrony USA bryg. Gen. Pat Ryder został poproszony o potwierdzenie, czy przedstawieni żołnierze to w rzeczywistości amerykańscy operatorzy specjalni i czy istnieje zakaz fotografowania sił specjalnych.

Ryder zwrócił się do Białego Domu, stwierdzając: „Musiałbym skierować cię w tej sprawie do Białego Domu. Po prostu nie mam nic do zaoferowania. Dziękuję”.

Kresy.pl/Sky News