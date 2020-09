Marszałek Senatu spotkał się z prezydentem ws. „piątki dla zwierząt”

„Prezydent stoi na stanowisku, że o ile branża futerkowa może być wygaszana, dobrostan i humanitarne traktowanie zwierząt to wymóg cywilizacyjny, to trzeba pamiętać o ludziach, którzy zainwestowali w ten biznes” – powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki po wtorkowym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

We wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą m.in. w sprawie noweli ustawy o ochronie zwierząt, która już trafiła do Senatu – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). Nowela autorstwa PiS, która została uchwalona w piątek, wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zabrania wykorzystywania ich w celach rozrywkowych. Ogranicza także ubój rytualny jedynie do potrzeb lokalnych związków religijnych, zwiększa też kompetencje organizacji pozarządowych. Marszałek powiedział na konferencji po spotkaniu z Andrzejem Dudą, że „prezydent stoi na stanowisku, że o ile branża futerkowa może być wygaszana, dobrostan i humanitarne traktowanie zwierząt jest absolutnie wymogiem cywilizacyjnym, z czym i ja się całkowicie zgadzam, to również trzeba pamiętać o ludziach, którzy zainwestowali w te biznesy, mają kredyty”.

„Są przykłady innych krajów, że można to wygaszać w sposób cywilizowany – poprzez danie czasu na wygaszenie tych hodowli, pewne rekompensaty, szereg działań osłonowych, które doprowadzą do tego, że osiągniemy cel – hodowla zwierząt futerkowych w Polsce nie będzie więcej miała miejsca, natomiast ludzie będą mieli czas się przebranżowić, zająć się czymś innym, a ich dobrostan ekonomiczny ucierpi nad tym jak najmniej” – dodał Grodzki.

Marszałek Senatu został zapytany o czas, który hodowcy powinni dostać na przebranżowienie się. Odpowiedział, że będzie to omawiane m.in. w ramach wysłuchania publicznego w tej sprawie, które zostało zaplanowane na środę.

Mimo narzuconej w czasie głosowania dyscypliny, przeciw noweli opowiedziało się 38 posłów klubu PiS – wszyscy posłowie Solidarnej Polski, a także dwóch posłów Porozumienia (15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu).

pap / wnp.pl / Kresy.pl